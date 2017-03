SESIONES ORDINARIAS

Las repercusiones y el color político mientras hablaba la Gobernadora

Cruces con los palcos, caras de disgusto por parte de representantes del oficialismo, reclamo vía carteles y gritos. Chicanas, sorna, Twitter e ironía, completaron el mapa del contexto en el que se desarrolló el discurso de la mandataria provincial. ¿Qué dijeron los protagonistas de la política bonaerense que presenciaron la apertura de sesiones ordinarias?

En una sesión que tuvo algunas interrupciones desde los palcos, la gobernadora bonaerense dejó iniciado el 145° periodo de sesiones ordinarias.Los gritos desde la platea provocaron caras de disgusto en el presidente de la Cámara baja bonaerense, Manuel Mosca, y el Vicegobernador de la Provincia, Daniel Salvador. En tanto, la retórica vidalista quedó plasmada de cara a un largo año de debate en un periodo que también comprenderá elecciones.Mientras la gobernadoira hablaba, vía Twitter, una de las legisladoras que más salió al cruce fue la diputada provincial kirchnerista, Lucía Portos: “Equipo" en el lenguaje de esta gente significa "banda de desfalcadores", señaló Portos quien también aseveró que “Vidal no tiene vergüenza” al indicar que había pedido que la voten.Su par, Santiago Carreras, hizo lo propio “Qué complicado lo de Vidal. Reconoce que la Provincia está mal pero le pide a los bonaerenses que sigan aguantando. Ni una buena”.Monica Macha, senadora bonaerense del FPV, fue contundente al destacar que "el mundo feliz de Vidal no coincide con la vida cotidiana de los/as bonaerenses y los problemas que sufren".Un dato de color se lo llevó el diputado camporista de Lomas de Zamora, Miguel Funes, quien fue uno de los legisladores que gritó y recibió a Vidal con un cartel que decía: "Los vecinos de Salto esperan respuesta".Por el lado del Frente Renovador, Gabriel Pampin también criticó a la mandataria provincial: “Vidal largó la campaña electoral en la Asamblea Legislativa, falta el respeto a los legisladores pidiendo el voto en este recinto”.El diputado bonaerense, Lauro Grande (FpV), le recordó las inundaciones en San Nicolás al twittear: “Vidal dijo "Estuve y estoy en la calle" salvo en La Emilia donde los vecinos siguen esperando”.Por el lado del GEN, como no podía ser de otra manera, Marcelo “oso” Díaz cruzó a la mandataria al sugerirle que le hable “a la asamblea no a la televisión” y apuntó: “Siguen con marketing y campaña. Eso es más de lo mismo”.Un exsenador que puso el ojo en las declaraciones de la Gobernadora fue Alberto De Fazio quien marcó que: “María Eugenia Vidal usando la Asamblea Legislativa para pedir el voto en las elecciones de octubre”.Entre los que bancaron el discurso, Albi Czerni, candidato a Intendente por Cambiemos en Malvinas Argentinas y Director Provincial de Juventud de la provincia de Buenos Aires twitteó: “Fuerza Gobernadora. Seguimos apostando al diálogo”.Cabe destacar que varios fueron los diputados oficialistas que defendieron la gobernadora en el medio de su discurso pero principalmente la forma de defenderla fue citar textualmente frases de la gobernadora.Uno de ellos, por caso, fue el diputado nacional oriundo de Bragado, Pablo Torello que destacó el hecho que Vidal le haya pedido a los gremios docentes discutir con los chicos adentro de las aulas.También, el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell expresó su respaldo al señalar: "Decir haciendo, la política que somos, la política que queremos. Con María Eugenia Vidal estamos cambiando juntos".Un dato curioso es que se lo vio a Sebastián Abella revisar mensajes en su celular sentado en la escalera de su estacionamientoLAS INTERRUPCIONES DESDE LOS PALCOSA poco de haber comenzado la interlocución de Vidal, desde las gradas hubo exclamaciones. "Volvió el hambre" fue la primera interrupción en el discurso que generó las miradas inquisitorias de abajo hacia arriba.Más tarde, una mujer bastante exaltada desde un palco vociferó: "Ni una menos. Viva nos queremos" de manera repetida. Seguidamente, se escuchó la voz de un hombre que apuntó: "Viva Baradel".