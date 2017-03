LA MATANZA

En el territorio de Magario, el Consejo Escolar se le planta a los voluntarios de Vidal y Finocchiaro

Se calienta la polémica en el Conurbano bonaerense luego de que el gobierno de la Provincia no descartara la posibilidad de llamar a voluntarios para cubrir cargos docentes, auxiliares de escuelas y otras funciones relacionadas con el servicio alimentario escolar o limpieza de los establecimientos.Es que Alejandro Schvartzman, el presidente del Consejo Escolar de La Matanza, firmó una resolución por la cual desautoriza el ingreso de los voluntarios.“Este Consejo Escolar no autoriza la entrada de personal que no haya sido nombrada según las reglamentaciones y leyes vigentes. A saber: ley 10.579 Estatuto del Docente, ley 10430 auxiliares y reglamentación de asociaciones cooperadoras”, asevera el comunicado oficial.El comunicado está dirigido a todos los establecimientos educativos del distrito y, además, invita a Vidal y a Finocchiaro “a ponerse a derecho” al timepo que responsabiliza a las autoridades educativas provinciales y del distrito por los perjuicios que dicha decisión pueda causar en la comunidad educativa