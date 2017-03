PARITARIAS

Docentes confirman el paro nacional para el 6 y 7 de marzo tras las amenazas a Baradel

El titular de Suteba recibió una carta intimidatoria, y además recurrió a la Justicia para denunciar a Mauricio Macri por amenazas, luego del discurso del Presidente en la apertura del 135° período de sesiones ordinarias del Congreso, en el que dijo "no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide".

El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, que está en pie de guerra con el Gobierno tras sucesivos rechazos a la oferta salarial para este año, denunció al Presidente Mauricio Macri por amenazas luego del discurso de inauguración del 135° período de sesiones ordinarias del Congreso.En medio del conflicto con los docentes, que no logra saldarse por la discusión paritaria, Macri resaltó la importancia de la educación. "Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos, enseñen donde enseñen tienen que poder tener un salario digno", dijo el mandatario.La temperatura subió cuando se refirió a los gremios. "Para cuidar a los docentes...", comenzó Macri en medio de interrupciones. Y continuó por fuera del libreto: "No creo que [Roberto] Baradel necesite que nadie lo cuide... les pido una ley que agrave las penas a aquellos que agreden a los docentes".Según trascendió, el gremialista recibió un mail donde le preguntaron: "¿Sabés dónde están tus hijos en este momento? Nosotros sí, desde tu hijita más chica, a los 3 mayores, incluso tu nieto también, los tenemos vigilados. No sé si te quedó claro ya que nadie te va a cuidar, hacé las denuncias que quieras, ¿Te pensás que alguien te va a escuchar? Podemos hacer lo que queramos con tu familia que no va a pasar nada, nadie te va a creer, nadie te va a defender, vas a servir de ejemplo para todos los que son como vos y nadie nos va a hace responsable. Controlamos la justicia, los medios, la opinión pública, vos no sos nada. Da marcha atrás con el paro o antes del lunes uno de tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria, aún estás a tiempo".En este contexto, Mirta Petroccini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, confirmó el paro docente nacional para los días 6 y 7 de marzo.