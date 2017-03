CONGRESO NACIONAL

Apertura de sesiones ordinarias: con un discurso fiel a su estilo, Macri pidió “trabajar juntos”

“Sigamos trabajando juntos por el país”, fue el primer mensaje de Mauricio Macri al ingresar al Congreso de la Nación para la apertura de sesiones ordinarias. El discurso del presidente se centralizó en la educación, los logros y las metas de su gestión. Evitó hacer referencia al Correogate, Avianca, Milagro Sala y los tarifazos.

Al ocupar su lugar al frente del recinto, Macri abogó por el “trabajo responsable y colaborativo” entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, agradeció la voluntad de las Cámaras y llamó a seguir trabajando.“Son muchos los que no quieren que las cosas no avancen, que ponen palos en las ruedas, pero tenemos que seguir avanzando, aferrado en nuestras convicciones. Estamos logrando cambios, juntos estamos sentando las bases sobre las que un país crece, lo que faltaba hacer y no se hacía”, señaló.En la misma sintonía, manifestó que su gestión se centraliza en el largo plazo y construye “la estructura de un país que contenga a los argentinos del presente y del futuro”.Asimismo, dejó de lado el discurso de la pesada herencia y manifestó que “Argentina se está poniendo de pie, está cambiando, cada año vamos a estar mejor porque estamos sentando bases sólidas y duraderas”. “Este camino conlleva dificultades, tenemos que hacernos cargos de nuestros problemas y dar respuestas contundentes”, abundó.“Vinimos a la política a aportar soluciones, colaborando, el cambio se logra juntos día a día”, subrayó el líder de Cambiemos.En ese marco, retomó la hoja de ruta planteada en su primera apertura sesión ordinaria en 2016 y se refirió a la pobreza. “Pese a los miedos que querían imponer, ampliamos y construimos derechos sociales, principalmente jubilaciones y asignaciones sociales”, sostuvo y agregó: “hicimos realidad muchos derechos y creamos otros”.Además, se refirió a la problemática educacional y anunció una reforma en el sistema actual que buscara evitar la deserción. “La confianza de los pequeños nos obliga a ser grandes, sus futuros esta en juego, nuestras decisiones deberían ir más allá de cualquier diferencia, Tenemos que renovar la educación para que los chicos vayan ala escuela a aprender”, sostuvo.“A través del Arsat-2 conectaremos dos mil escuelas del interior a Internet, trabajamos para que cada vez más jóvenes puedan llegar a la Universidad y recibirse, los docentes tienen un papel clave. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos, enseñen donde enseñen tiene que tener un salario digno, tenemos que apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones”, infirió.En ese sentido, ante el abucheó de los legisladores opositores que reclamaron la reapertura de las paritarias para los docentes, Macri señaló que enviará un proyecto para fortalecer las penas a quienes golpeen a docentes.Por otra parte, manifestó que “hay mucha gente que sufre pero va a cambiar, en 2017 la economía va a crecer”. “Los gobiernos anteriores quisieron esconder la inflación, nosotros la atacamos y hoy está en un claro camino descendente, el Banco Central cumplió con sus metas y en el segundo semestre fue del 8,9 por ciento”, sostuvo.“Empresarios y trabajadores deberían tener en cuenta las metas que se puso el Banco Central, una inflación del 12 al 17 por ciento”, agregó y aseveró que “para eso es necesario un Banco Central independiente”. En tanto, remarcó que: “Gracias a la confianza que generamos, salimos del default, nos incorporamos al Mundo y tenemos credibilidad internacional”.Entre los logros y objetivos de la gestión, el mandatario enumeró: “Reglamentamos la ley que devuelve el IVA a los turistas extranjeros, tomamos medidas como la ley autopartistas, necesitamos una ley de emprendedores como fue la ley PYMES, enviaremos una modificación a la ley de datos personales así más empiezan pueden radicarse y generar trabajo, aumentamos las exportaciones, necesitamos una reforma tributaria urgente”, expresó.“Tenemos pendiente la reforma de ley de coparticipación, acompañamos a quienes quieren aumentar la productividad, necesitamos más créditos a menores tasas y tiempos, el Congreso tiene una nueva ley de mercados capitales, la ciencia es una clave para el crecimiento, vamos a fomentar la inversión pública y privada para la investigación científica, queremos que los científicos puedan ser cada vez más y mejor investigación”, sostuvo.Y agregó: “tenemos que lograr que el desarrollo llegue a todo el país, las economías regionales necesitan infraestructura para crecer, estamos implementando el plan de transporte más ambicioso de toda la historia, empezamos a normalizar el sector energético”.“Construimos la estadística criminal, enviamos las fuerzas federales a los lugares con más problemas de violencia, si queremos resolver el problema de la inseguridad tenemos que dar un debate serio sobre el sistema penal juvenil”, abundó.Ya sobre el final del discurso, apuntó contra la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y disparó: “Buenas medidas como Tecnopolis, habían sido usadas con fines partidarios, la nutrimos y pluralizamos. La Argentina tiene que apostar al dialogo”, señaló.Cabe destacar que en la previa del discurso del mandatario y mientras todo se daba con normalidad, se produjo la irrupción de diferentes frentes gremiales docentes y estatales para reclamar la reapertura de las paritarias. En definitiva, los manifestantes sortearon el vallado sobre la Avenida de Mayo y se instalaron en la periferia del Congreso.“Abrí las paritarias ya”, fue el principal grito del frente que avanzó sobre la calle por la que debían ingresar los funcionarios y el ministro. Según fuentes gremiales, el objetivo de los docentes era encontrarse con el ministro de Educación, Esteban Bullrich y reclamarle que interceda para la apertura de la discusión salarial a nivel nacional.El operativo de seguridad, con efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, debió ser complementado con la guardia de Infantería nacional y hasta francotiradores.Según se informó desde la Casa Rosada, por el acceso principal que fue cerrado por los docentes, solamente logró ingresar al Congreso la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.Entre los presentes, además de los gobernadores de la República Argentina, estuvo el ex presidente Eduardo Duhalde (sentado al lado de Marcos Peña); el líder del Partido Fe, Gerónimo Venegas; el intendente de Junín, Pablo Petrecca, entre otros. El gran ausente de la jornada fue Sergio Massa, ya que el diputado se encuentra en Israel en el marco de actividades internacionales en materia de política de seguridad.