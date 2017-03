MARTIN CASAR

El novio de Morena Rial la defendió de las agresiones

Martín le dedicó palabras muy afectuosas a la hija de Jorge Rial y le brindó todo su apoyo ante las críticas malintencionadas disparadas hacia la morocha.

Morena Rial continúa siendo víctima de comentarios fuera de lugar en las redes a raíz del problema de salud que la adolescente padece, pero por suerte, la maldad de algunos es contrarrestada por el amor del novio de la morocha."Te acepto tal y como eres. No quiero cambiarte; me encantas así como eres, pero si quiero que crezcas y seas mejor cada día. Quiero que alcances tus sueños. Quiero verte brillar y estar ahí contigo, en las buenas y en las malas", arrancó a escribir Martín Casar.Y siguió: "Te respeto, confío en ti y te admiro por la gran persona que eres. No pienso rendirme cuando se nos presenten retos; estoy seguro de que lo nuestro vale la pena. Estaré ahí para ti, siempre; tal vez llegue tarde algún día, pero te aseguro... llegaré".