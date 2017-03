INTERNACIÓN

Por qué la salud de Felipe Petinatto preocupa a su padre

Tras días de rumores, el músico y conductor habló del problema alimenticio que enfrenta el joven.

El hijo de Roberto Pettinato , Felipe , fue noticia en los últimos días porque trascendió que se había internado, aunque no se sabía por qué.En un principio se especuló que podría estar tratándose de alguna adicción, pero fue su padre, Roberto, y de muy mal humor, quien se encargó de despejar las dudas: "Lo internamos a fines de noviembre. Y no, no fue por drogas. ¡Ojalá fuera por eso! Si te drogás, quedás bien en la sociedad, sos Keith Richards", tiró Petti con su particular estilo. Y agregó: "Fue en la Clínica Cormillot, está muy flaco. Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come nada"."Estuvo una semana internado, y ahora está como un tipo normal dentro de lo flaco que es. Está bien, aunque yo quiero que coma más", dijo. Con esto, el ex saxofonista de Sumo despejó todo tipo de dudas. Felipe, fanático empedernido de Michael Jackson, decidió vivir como su ídolo y muestra a diario en sus redes sociales su físico.Lo que se ve es preocupante. La imagen raquítica domina los cuadros, y los comentarios respecto a su desorden alimenticio abundan. Anoche, Felipe le puso el cuerpo a las balas y aclaró en el programa de su papá que había sido "invitado" a la clínica de Cormillot para subir dos kilos.