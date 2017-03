ESTA TARDE

Vidal entre lo bueno y lo malo: la Gobernadora inaugura las sesiones legislativas con un discurso amplio

La gobernadora María Eugenia Vidal inaugurará de manera oficial esta tarde el 145° período de sesiones ordinarias, durante la Asamblea Legislativa que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados, en el que será su primer discurso de balance de gestión propia.

La apertura de las sesiones se dará en el marco de la paritaria docente hasta ahora sin acuerdo, por lo que se espera que la gobernadora haga especial referencia al conflicto y reitere la convoctoria a los "voluntarios" que realizó ayer ante la prensa.Para la oportunidad Vidal volverá a recurrir a un discurso que no sea demasiado extenso, pero en el que repasará los logros de la gestión durante 2016 y los objetivos del corriente año.No obstante, la propia mandataria adelantó en una entrevista televisiva que no le escapará a aquellas cuestiones que no salieron como quería, ya que anticipó que hablará tanto de lo bueno como de lo malo.La Secretaría de Comunicación, a cargo de Federico Suárez, es la que llevó adelante la redacción del discurso que Vidal brindará ante los legisladores, y que marcará la pauta del rumbo del gobierno durante 2017, además de anticipar algunos de los proyectos que pasarán por esa casa para convertirse en ley.En cuanto al protocolo, no se reveló aún si la Gobernadora cruzará caminando la plaza San Martín, que separa la Goberación del Parlamento (como suelen hacerlo los mandatarios) o directamente irá en vehículo hasta la entrada principal del palacio legislativo en la calle 7.Volviendo al discurso, Vidal pedirá a los legisladores la aprobación de un paquete de leyes pendientes, entre ellas la ley de Obra Pública, que ya cuenta con media sanción.En tanto, uno de los puntos más novedosos de su discurso estará centrado en un anuncio de índole judicial relacionado a un cambio más riguroso en la selección de jueces bonaerenses, proyecto que se trabajará a través de una comisión que integrarán magistrados, abogados, académicos y legisladores.También hará hincapié también en continuar con el concepto de cercanía con los vecinos por parte de Vidal, quien en lo que lleva de gobierno ya visitó 135 distritos del territorio bonaerense.