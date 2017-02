CONFLICTO

Se agrava el conflicto: Provincia y docentes no llegaron a un acuerdo y no comenzarían las clases

La nueva etapa de negociación comenzó de la peor manera ante la postergación de dos horas por el faltazo de los representantes del gobierno bonaerense y por la presencia de María Eugenia Vidal en Espacio Clarín en Mar del Plata. Los gremios volvieron a rechazar la propuesta oficial y endurecieron su postura contra el Gobierno. Pasaron a cuarto intermedio.

La tarde no comenzó de la mejor manera para los docentes que fueron convocados por las autoridades de la provincia de Buenos Aires, para sentarse a discutir la paritaria del sector. Es que, nadie del equipo de María Eugenia Vidal se hizo presente a las 17hs en el Ministerio de Economía y los representantes gremiales debieron esperar hasta las 19hs por la presencia de hombres del riñón de Vidal.Si bien desde la Provincia manifestaron que los docentes se retiraron al encontrarse reunidos con segundas líneas de las carteras de economía, trabajo y educación, los sindicalistas aseveraron que no había ministros, ni segunda, ni terceras líneas.Además, entre los referentes educativos causo malestar la presencia de María Eugenia Vidal en Espacio Clarín en Mar del Plata al momento en el que debía comenzarse la reunión para llegar a un acuerdo salarial con los docentes.En ese marco, la mandataria anunció que haría uso de los “60 mil voluntarios” que se ofrecieron a dar clases para garantizar el inicio de las clases. “Los voy a convocar, hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar. Ahí hay mucho espacio para el voluntariado, mucho más si no hay clases, porque los chicos van a tener apoyo escolar igual”, expresó y agregó que “va a ser muy importante tener a los voluntarios ahí. Habrá un registro abierto de voluntarios para que puedan acompañar a nuestros chicos desde otro lugar”.Así las cosas y después de la espera fuera de las instalaciones del edificio, los docentes fueron recibidos por el ministro de Economía, Hernán Lacunza; por el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y por el director general de Educación, Alejandro Finocchiaro.Según señalaron fuentes gremialistas, después de más de dos horas y media de reunión y debate, la propuesta oficial fue rechazada. En definitiva, los sindicalistas acusaron que la Provincia no presentó modificaciones y volvió a ofrecer un salario atado a la inflación. De esa manera, acusaron que no se ataca la problemática verdadera y desde el Ejecutivo se esquiva el problema de la educacional en la Provincia."Fue una gran improvisación del Gobierno", señaló Roberto Baradel sobre la reunión y acusó que "no hubo propuesta salarial".Por su parte, según pudo saber La Tecla,Info, desde el gobierno bonaerense exigen a los docentes que en caso de llegar a un acuerdo cuando se retomen las negociaciones, se garantice el inicio de clases el próximo lunes y no se adhieran al paro nacional.Cabe destacar que el último jueves, Sonia Alessio, secretaria general de CTERA, anunció en conferencia de prensa junto a Roberto Baradel, titular de SUTEBA, y Eduardo López, de UTE-CTERA, el plan de lucha que seguirán los docentes luego de no llegar a un acuerdo con el gobierno bonaerense.Según especificaron, al paro de 48 horas que se realizará el 6 y 7 de marzo, se le seguirá una segunda semana de clases públicas y asambleas en las calles, y una tercera semana con una marcha nacional a Plaza de Mayo, que incluirá a todos los sectores de la educación “en defensa de las paritarias libres, la educación y el salario”.En la segunda reunión de la mesa técnica paritaria, que se desarrolló desde las 15 horas en el ministerio de Economía, el Ejecutivo presentó una propuesta que, sin mover el incremento del 18% con cláusula gatillo en caso de que la inflación supere ese piso, tuvo algunos retoques en la composición del salario que redundaron en una mejora del sueldo de bolsillo, como el pase al básico de sumas remunerativas y la modificación de parámetros de antigüedad.El rechazo a la propuesta oficial era esperado, como adelantó Roberto Baradel a este medio días atrás. “Si van con la misma actitud que la vez pasada, van a recibir la misma respuesta, con el aval que tenemos de todos los docentes de la provincia, que rechazan la imposición que quiere llevar adelante el gobierno bonaerense sobre el salario docente para aplicar un recorte salarial –manifestó en ese entonces–. Creo que la gobernadora, en lugar de resolver el problema de la educación, ataca a los docentes. Debería tener otra actitud, como hizo en campaña”.Más tarde, en una conferencia de prensa realizada en La Plata, los 6 gremios docentes ratificaron el paro para la provincia de Buenos Aires. Entre los argumentos esgrimidos por los sindicatos, subrayaron que "en términos reales la propuesta ofrecida es alrededor de 150 pesos por mes"."Queremos discutir todo, el Estado debe ser garante de las mejores condiciones para la educación pública. Hace años vemos que la curva va descendiendo, todos los años son 2 o 3 puntos menos que no se aplica a la educación pública", sostuvieron.