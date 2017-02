CONFLICTO

Bahía Blanca suspendió los corsos luego de que la policía se negara a prestar servicio

El municipio afirmó que "no puede garantizar la seguridad" de los vecinos de la comuna. El conflicto con las fuerzas de seguridad surge tras una serie de disturbios en los que cuatro policías resultaron heridos.

La Municipalidad de Bahía Blanca resolvió hoy suspender los corsos por “no poder garantizar la seguridad” luego de que la Policía se negara a prestar los servicios tras serie de disturbios producidos ayer en los que cuatro policías resultaron heridos.El secretario de Cultura, Ricardo Margo, confirmó hoy la suspensión del segundo día del Gran Corso Céntrico, tras el anuncio de la policía de no prestar el servicio de seguridad. "Ante la falta del operativo de seguridad, nosotros no podemos seguir adelante", indicó en declaraciones radiales. "Lo suspendemos en contra de nuestra voluntad porque en caso de un desmán no podemos garantizar que la fuerza policial pueda actuar", explicó.Los disturbios, que tuvieron como saldo cuatro policías heridos y ocho jóvenes detenidos, se produjeron anoche durante el final de los espectáculos.El funcionario de Cultura no ocultó la sorpresa que le produjo la decisión de la fuerza y se mostró en desacuerdo con la medida. "Si el argumento es que un policía fue agredido entonces estamos desnaturalizando el sentido de la policía porque están precisamente para prever y no digo para 'aguantársela' pero están acostumbrados a este tipo de cosas", dijo en declaraciones radiales.Y continuó: "No se puede tomar una determinación así sin consultarle a los que organizan y a los que determinan esto que es la figura del intendente (Héctor Gay)".En tanto, el jefe de la Policía Departamental, Gustavo Maldonado, señaló que “ya estaba hablado” que en caso de conflicto la Policía no prestaría servicios y agregó que en los disturbios participaron unas 300 personas y que el operativo rondaba los 100 policías.