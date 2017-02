SÓLO UN AñO DE NOVIOS

Pareja de actores separados tras iniciar sorpresivo romance

Una pareja de actores terminaron su relación de un año. Ella se refugia en el trabajo y él en los amigos. ¿Quienes son los protagonistas?

A través de allegados a la pareja, la revista Paparazzi pudo afirmar que Miguel Angel Rodríguez y Sabrina Carballo están separados.Recordemos que el comienzo de la relación fue impensado y sorprendió a muchos. A fines de 2015, los rumores hablaban de romance entre Sabrina Carballo (34) y Miguel Angel Rodríguez (56). Por entonces, se desataba el escándalo porque el artista se había separado recientemente de su ex esposa, con quien estuvo casado durante más de treinta años. Con la idea de preservar a los dos hijos varones del actor, la pareja optó por desmentir todo tipo de información que los vinculaba con una relación afectiva.Según detalla Paparazzi, durante todo 2016, la relación de Sabrina y Miguel se fue acrecentando, aunque no fue suficiente. Para los actores, que se conocen desde hace muchos años por la profesión en común, las grietas fueron haciendo mella en la pareja. A eso se le sumó que Carballo pasa por una de las etapas más difíciles de su vida. En octubre falleció su padre, y aún no pudo recuperarse de tan irreparable pérdida.Refugiada en el trabajo, integra el elenco de Toc Toc, que se presenta los lunes y martes en Carlos Paz, y el resto de la semana en Córdoba capital. Pero el dolor que siente por la partida de una de las personas más importantes de su vida es más fuerte. Sin embargo, ese no fue el único motivo que desató la crisis en la pareja. Rodríguez aún no habría superado la separación de quien es la madre de sus hijos. Entonces, la culpa y los miedos habrían jugado en contra a la hora de mantener la estabilidad de la relación. Hasta que, desde hace algunas semanas, Sabrina y Miguel ya no le habrían podido hacer frente a las controversias y decidieron continuar sus caminos por separado.Desde el entorno más cercano a los artistas, sostienen que no está dicha la última palabra, aunque cuentan que ellos confesaron: “Sí, nos separamos”. Que si bien decidieron romper con la relación de pareja, entre ellos aún queda mucho amor, cariño y respeto. Incluso están quienes se animan a apostar –con las mejores intenciones, claro– a una posible reconciliación, aunque los protagonistas de esta historia la consideren una historia cerrada.Esta última semana, Sabrina Carballo compartió en su cuenta de Instagram, distintas reflexiones que tendrían que ver con su estado de ánimo luego d ela separación: