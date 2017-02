MAL MOMENTO

Tras el escándalo con su ex, Lizy Tagliani lo perdonó

Federico de Nihilo, fue detenido por la policía cuando estaba a bordo de la camioneta de la comediante con su caja de seguridad y estaba travestido con ropa de la actriz. El tweet del perdón de Lizy.

Amar es también acompañar en los desaciertos el amor es más q estar juntos trasciende al estado de pareja x eso estoy acá... @fededenichilo — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 28 de febrero de 2017

En medio de la celebración de los Oscars, desde la cuenta de Intrusos informaron que Federico de Nichilo,pareja de Lizy Tagliani, había sido detenido con pertenencias de la humoristas y travestido.El confuso episodio ocurrió la noche del domingo, cuando Federico circulaba a bordo de la camioneta (Jeep Renegade) de Lizy a la salida de un asentamiento llamado “La Carbonilla” acompañado de 2 personas, Jeremías Esquivel y Rocío Soledad Kersic.El joven intentó eludir un control policial, agarrando una calle en contramano. Allí es cuando la policía lo intercepta y detiene.Dentro de la camioneta se encontró una caja de seguridad, cerca de 36 mil pesos (que estaban dentro de las botas de Nichilo), joyas, perfumes, tres valijas y una mochila, entre otras cosas.Al ser detenido, Federico dice ser novio de Lizy Tagliani, cuenta que estaban peleados y por eso se llevó su auto. Por eso, la policía se comunicó con la actriz para que volviera a Buenos Aires, ya que está haciendo temporada en Mar del Plata, a reconocer sus pertenencias.A la salida de la comisaría, Lizy contó que decidió no realizar ninguna denuncia. “Estoy muy dolida”, dijo y anunció que, tras el hecho, dio por finalizada la relación. “No lo denuncio por pedido de su familia. Reconocí todas mis pertenencias”, aclaró antes de retirarse.Además, Tagliani reconoció que su ahora ex estaba bajo la influencia de las drogas, según informaron en ciclo conducido por Jorge Rial.En Los Ángeles de la Mañana, publicaron la foto de Federico de Nichilo al momento de la detención, donde se lo ve travestido, vistiendo la ropa de Lizy. Al consultarle, la humorista reconoció su ropa pero aclaró que la peluca no era de ella.A pesar de la decepción, la humorista salió a bancar su amor a través de Twitter: