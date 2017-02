EN LA ESPALDA

Mariano Martínez sorprendió con un súper tattoo y fue criticado

El actor mostró su nuevo tatuaje en las redes sociales y sus seguidores lo criticaron por el atrevido diseño y sus dimensiones.

Todavía falta pero va.....@facetattoo . Ph: @camilacavallo ❤️ Modelo que acompaña #Mia🐶💓 Una publicación compartida de Mariano (@marianom78) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 3:48 PST

1er sesión Una publicación compartida de Fernando Colombo (@facetattoo) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 6:05 PST

Una publicación compartida de Fernando Colombo (@facetattoo) el 23 de Feb de 2017 a la(s) 6:14 PST

Mariano Martinez no deja de sorprender a sus fans. Luego de dar a conocer la inesperada noticia del embarazo de su joven novia, la modelo Camila Cavallo, el galán se animó a realizarse un tremendo tatuaje que cubre toda su espalda.Pero el flamante diseño que ahora decora su esculpido cuerpo generó un verdadero revuelo en las redes sociales por tratarse de un dibujo que para muchos es "violento" y por sobre todas las cosas "grotesco"."¡¡¡Nooo que feo tattoo!!! ¿Por qué? ¡Nooooo! No me gusta Marian", "Ahhhh, mordiste el pasto, horrible. Es horrible el dibujo, Una pena", "Se te distinguía del resto no tener tantos tatuajes, la imagen además es un poco agresiva para mi gusto", "No mi vida te arruinaste la espalda!!!", "Guau! Qué espanto!", "Cualquiera ese tatu (sic) es horrible" y "No sé qué es lo más feo porque es muy malo: la serpiente, el águila, la calavera, No sé, muy malooo!!!", fueron sólo algunos de los comentarios desalentadores que el galán de Amar Después De Amar, el éxito de Telefe, recibió en la foto de su nuevo tatuaje que subió a su cuenta de Instagram.Mirá la foto: