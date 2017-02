LEGISLATURA

Nombre si, nombres no: el debate sin fin

Buscan reflotar un proyecto del oficialismo que establece un lapso mínimo para titularizar espacios públicos. Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín y muchos más, en peligro.

En octubre de 2016 tomó estado público una propuesta de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. En definitiva, el funcionario nacional apuntaba a generar una modificación en los nombres de los espacios públicos y crear un nuevo paradigma: que deban pasar más de veinte años desde el fallecimiento de la persona para que su nombre pueda ser colocado en algún sitio del Estado.La iniciativa del exministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó sólo en eso y casi al instante fue dejada de lado por las diversas acusaciones en su contra. Los más críticos apuntaron a un supuesto intento del Gobierno por proscribir a Néstor Kirchner; otros la consideraron antidemocrática; e incluso desde la Unión Cívica Radical no acompañaron la idea, ya que Raúl Alfonsín también era alcanzado por la prohibición.Así las cosas, todo indicaba que los debates y enfrentamientos por los nombres parecían haber llegado a su fin; pero no fue así.La reciente polémica en Mar Chiquita por el nombre del Parque Deportivo Municipal despertó un proyecto de ley que desde junio de 2016 dormía en los cajones de la Legislatura. Conforme a lo recolectado por La Tecla, desde el oficialismo buscarán volver a poner en discusión la propuesta del diputado de la Coalición Cívica - ARI Guillermo Castello, que prevé un lapso de diez años desde el fallecimiento y la posibilidad de ser el “título” de algún espacio público de la provincia de Buenos Aires.La iniciativa del “lilito” encuentra adeptos, indecisos y un sector que la rechaza de plano. El trasfondo es el mismo: desde la oposición sostienen que el único objetivo de la medida es acabar con los espacios de nombre “Néstor Kirchner” y que la medida no tiene un sustento firme para consolidarse.En ese sentido, el senador de la UCR Carlos Fernández fue uno de los que se expidieron sobre el tema. Si bien aseveró a La Tecla que “coincide” con la idea de establecer un período “razonable de tiempo” para la posible elección de nombres, subrayó que “es necesario llegar a un consenso y no herir susceptibilidades, que no tiene ningún sentido”.Por su parte, el diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro sostuvo que “no sería algo feliz que se cambie el nombre de una plaza, de algún establecimiento que fue resuelto por la autoridad, por la comunidad”.Además, el legislador que integra el bloque Peronismo para la Victoria - FPV ironizó sobre la iniciativa que desde Cambiemos buscan reflotar. “No me parece un tema determinante en una Argentina donde las personas de a pie están todos los días luchando para sobrevivir ante el ajuste y el sometimiento de Macri; debatir sobre esa cuestión no es importante”, manifestó Navarro.Nuevamente, el debate por los nombres de los espacios públicos se mete en la escena política, y promete dejar mucha tela para cortar.