ALIANZA

Radicales y el gurú del PRO, la otra interna

No todo es un lecho de rosas en Cambiemos y los consejos de Jaime Durán Barba no siempre son tomados de la mejor manera. "Uno puede preguntarse qué van a venir a explicar al radicalismo, que tiene 125 años de historia y militancia", disparó un alcalde radical.

Durante el último Foro de Intendentes de Cambiemos se anunció que Santiago Nieto llegaría al país para ponerse al frente de la campaña electoral en la Provincia y establecer los lineamientos a implementar durante todo este año. Quien explicó los principales puntos fue su socio, Jaime Durán Barba, que puso énfasis en cómo cambió la forma hacer política, donde el partidismo ha dejado de tener peso.“Planteó que antes se miraba la televisión, entonces un político transmitía un mensaje y la gente lo recibía. Ahora, cada uno de los ciudadanos se convirtió en receptor y emisor a la vez, porque recepciona el mensaje y lo interpreta en las redes sociales", comentó uno de los alcaldes del partido centenario que presenció la charla."La única forma de que el mensaje que nosotros, como políticos, no juguemos al teléfono descompuesto es estar cerca de la gente”, reveló a La Tecla el jefe comunal de Chacabuco, Víctor Aiola.No obstante, para los radicales, los consejos de los gurús escuatorianos son sólo una herramienta más, no la receta perfecta.“Uno puede preguntarse qué van a venir a explicar al radicalismo, que tiene 125 años de historia y militancia, pero no es una cosa o la otra, es una herramienta que se complementa. Nos aporta herramientas de trabajo para mejorar eso”, señalaron desde el seno boina blanca.