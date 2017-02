HOLLYWOOD

Premios Oscar: todos los ganadores y un tremendo error

Un error del presentador Warren Beatty dio por ganador a La la Land cuando en realidad le correspondía el galardón a Moonlight. El listado completo de todos los ganadores.

WATCH: 'La La Land' announced as #Oscars Best Picture winner, but only until a mistake is realized with 'Moonlight' being the real winner. pic.twitter.com/wYsUngcdwe — ABC News (@ABC) 27 de febrero de 2017

"And the Oscar goes to…", dijo Warren Beatty, un ícono de Hollywood, encargado de presentar el Oscar a Mejor Película del año."La La Land", anunció el legendario actor, y sonaron las trompetas triunfales y los responsables del film comenzaron a subir al escenario.Sin embargo, uno de los pocos responsables del recuento de los votos se dio cuenta del error, y hubo que salir a aclarar la situación: el mejor film, votado por los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, era "Moonlight".Tras las disculpas y aclaraciones del papelón histórico, Beatty tuvo que explicar qué sucedió: "agarré el sobre de Mejor Actriz, y decía 'Emma Watson y La La Land', así que leí 'La La Land'", sostuvo.Finalmente, el elenco correcto subió a dar los agradecimientos del caso, y Jimmy Kimmel terminó aportó la cuota de distension diciendo que fue todo culpa de él. Y así terminó le 89na entrega de los Premios Oscar.La lista completa de los ganadoresMejor Actor de reparto: Mahershala AliMejor maquillaje y peluquería: Suicide SquadMejor Diseño de vestuario: "Animales fantásticos y dónde encontrarlos"Mejor Documental: O.J. Made in AmericaMejor edición de sonido: La llegadaMejor mezcla de sonido: Hasta el último hombreMejor Actriz de reparto: Viola DavisMejor película extranjera: The Salesman de IránMejor Corto animado: PiperMejor cinta animada: ZootopiaDiseño de producción: La La LandMejores efectos especiales: The Jungle BookMejor Edición: Hasta el último hombreMejor Corto Documental: The White ElmetsMejor Cortometraje: SingMejor Cinematografía: La La LandMejor Banda sonora original: La La LandMejor Canción Original: "City of Stars" de La La LandMejor Guión: Manchester By the SeaMejor Guión adaptado: MoonlightMejor Director: Damien Chazelle por La La LandMejor Actor: Casey AffleckMejor Actriz: Emma StoneMejor película: MoonlightTe mostramos el video del histórico momento de la fallida apremiación: