TODAS LAS VOCES

En la previa de la Convención Nacional en La Plata, la UCR se reunió en Córdoba

Los distintos sectores internos empezaron a definir en Villa Giardino la estrategia electoral con la que se posicionarán ante los compañeros de alianza en Cambiemos.

En el encuentro que duró viernes y sábado, varias críticas se desencadenaron hacia la figura del correligionario ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ausente durante la jornada del viernes. Muchos dirigentes del ala rebelde que esperaban la asistencia del cordobés al mitin serrano para dar explicaciones de su accionar en el escándalo del Correo, renovaron sus dardos por “defender lo indefendible” y “dejar mal parado al partido”.Por su parte, el titular del Comité Nacional, José Corral, afirmó: “Aspiramos a protagonizar como radicales”. Además, ponderó el debate interno y focalizó el objetivo del encuentro en “discutir la agenda del parlamento, donde nuestros diputados y senadores llevan adelante un papel fundamental para dotar de herramientas al Gobierno que le permitan llevar adelante buenas políticas públicas”.Todo esto, ante la presencia de miembros del gabinete como Julio Martínez (Defensa) y Ricardo Buryaile (Agroindustria). También, quien eligió el cónclave serrano para volver a escena fue el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Ricardo Alfonsín estuvo ausente por razones de salud.La línea que responde al legislador habló de un partido que, bajo la actual conducción no tiene “opinión, ni voz conocida, sin comunicación con el pueblo” y que “desprotege al hombre de a pie”. También, se machacó contra el ex titular del radicalismo y promotor de la alianza con el PRO, Ernesto Sánz, al cuestionarse que las negociaciones con el principal socio de Cambiemos se dan "por fuera de lo institucional", en alusión a las reuniones que, como emisario radical, ha mantenido el mendocino con el presidente Mauricio Macri.Por su parte, el único gobernador radical asistente a la cumbre, Gerardo Morales (Jujuy), señaló: “La UCR tiene una necesidad histórica de devolver la política al Gobierno Nacional, para cuidar al gobierno, pero también para cuidar al Presidente, a nuestro propio partido y al proyecto de Cambiemos”.En tanto, el presidente del bloque de diputados de la UCR y del interbloque Cambiemos, Mario Negri apuntó que “la razón de la política es tener capacidad de anticipación a los hechos, y eso sanamente aporta el radicalismo en Cambiemos y las otras fuerzas políticas. El desafío es anticiparnos a lo que va a pasar mañana, o pasado, el mes que viene e inclusive el año que viene”.Sobre la estrategia electoral, el senador nacional Ángel Rozas señaló que la UCR intentará lograr una "lista de unidad" en todo el país para las elecciones legislativas pero advirtió que si no hay acuerdos irán a "primarias abiertas".