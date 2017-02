EXPECTATIVAS PARA 2017

Los industriales, en reclamo de cambios en la estructura tributaria

Mario Gualtieri, titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), en diálogo con La Tecla opinó acerca de las medidas del oficialismo, su impacto en el sector y los desafíos pendientes.

-¿Cómo evalúa la política económica del Gobierno en materia de exportaciones?-Argentina es un país caro; por la estructura tributaria, por el tema de la liquidez laboral, por el tema de la productividad; por lo cual, lo que tenemos que hacer las empresas es seguir mejorando puertas adentro para ser cada vez más competitivos puertas afuera. Tener un menor costo de producción, invertir en tecnología, bienes de capital, trabajar en normas de calidad. Lo que tiene que hacer el Gobierno es generar los cambios en cuanto a la estructura tributaria, algo que nos debemos, para seguir creciendo en nuestras exportaciones.-Las exportaciones cayeron 3,2 puntos y las manufacturas fueron las más perjudicadas. ¿Por qué sucedió esto?-Eso tiene que ver con el mundo, que está complicado. Brasil está en crisis y es el receptor del 35 por ciento de nuestras exportaciones, lo cual hace que, lógicamente, se vean resentidas. Aparte hay que tener en cuenta que la pelea hoy en el mundo es por los puestos de trabajo, por el valor agregado de las cosas. En un mundo así va a ser cada vez más difícil sostener los volúmenes de exportación; por lo tanto, nuevamente tenemos que seguir trabajando en la mejora de la competitividad sistémica, como lo están haciendo todos los países del mundo, que están mejorando y adaptándose; porque de aquí en más la pelea es la manufactura, el aporte de mano de obra en la manufactura; ahí tenemos que poner el foco.-¿Cuál es su evaluación sobre las medidas económicas de Cambiemos, habiendo transcurrido un año de gestión?-El país está en una lucha muy importante contra la inflación. Veníamos de períodos de inflación totalmente desbocados, y me parece muy bien que se ataque este punto, porque golpea a todas las personas, y principalmente a los que menos tienen.Expectativas de mejora para este añoSi bien los números del 2016 no cerraron satisfactoriamente, el informe de exportaciones del Ministerio de Economía bonaerense destaca que, pese a la caída en el valor de las ventas externas a Brasil, “la participación de los productos de la Provincia de Buenos Aires en las importaciones brasileñas fue superior respecto al mismo período del año pasado, alcanzando el 4,0% del total”. Para algunos sectores cabría esperar una mejora durante el presente año.En este sentido, Mario Gualtieri, titular de la UIPBA, explicó: “Esta semana acercamos al gobierno de la Provincia 73 casos de empresas que quieren invertir en bienes de capital y en mejorar la tecnología por el orden de 65 millones de dólares; así que la verdad es que tenemos muchas ex-pectativas. Lógicamente, hay sectores que están más complicados, pero hay otros que tienen muchas oportunidades de mejora, y lo vemos muy positivamente”.Para 2017, el empresario evaluó que si bien “éste no va a ser un año de despegue total, se está pensando en un crecimiento del dos o el tres por ciento”.Al respecto añadió: “Me parece que empezamos a desandar el camino de la caída que hubo en el 2016, y tenemos grandes oportunidades; éste es un país muy rico, hay mucha gente que necesita trabajar, por lo que tenemos que avanzar en las acciones necesarias para que más compatriotas ingresen al mercado laboral y que los que están conserven esos empleos”.