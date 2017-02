RECESION ECONOMICA

Las exportaciones de la Provincia, de mal en peor

El Ministerio de Economía de la Provincia dio a conocer su informe anual de las exportaciones, y los números quedaron en rojo: cayeron 3,2 por ciento en 2016. El monto total de las exportaciones bonaerenses, de 8 mil millones de dólares, es el más bajo de los últimos seis años.

Según el informe anual de las exportaciones del Ministerio de Economía de la Provincia, a cargo de Hernán Lacunza, la comercialización de productos de origen bonaerense registró una disminución con respecto al año anterior, y las manufacturas de origen industrial fueron las más perjudicadas. Durante 2016, las exportaciones originadas en territorio provincial totalizaron 18.257 millones de dólares, lo que representó una caída de 3,2% respecto del 2015. Si bien en términos de volumen se observó un incremento del 28,7% en las exportaciones, los números quedaron en rojo. Del escrito se desprende que las Manufacturas de Origen In-dustrial (MOI) bonaerenses significaron el 46% del total de las ventas argentinas, registrando una caída interanual de 12,5%.“Hay una recesión económica en la Provincia que viene en consonancia con lo que está pasando a nivel nacional. En este sentido es importante tener en cuenta que el monto total de las exportaciones bonaerenses, de 8 mil millones de dólares, es el más bajo de los últimos seis años. Si veníamos de un período con una desaceleración en las exportaciones, todas las medidas que se adoptaron para revertir esto, como la liberalización del comercio exterior, o la extensión del plazo a 10 años para que las empresas exportadoras liquiden las divisas cuando ellos lo deseen, no han repercutido en la exportación de los productos de la Provincia”, afirmó a La Tecla el economista, docente e in-vestigador de la UBA Ernesto Mattos.“Lo que hay es un gran incremento en las cantidades, pero los precios internacionales no han variado demasiado para este tipo de productos. Los precios agrícolas y de alimentos y bebidas han tenido en promedio una recuperación luego del 2015, año en el cual estuvieron en valores negativos. En 2016 se ve un crecimiento leve, del uno o dos por ciento, en productos agrícolas, y casi del ocho por ciento en alimentos. Pero lo paradigmático es esto: se tuvo que exportar muchísimo más, con valores positivos pero que venían ya de períodos en los cuales los valores de los productos de ex-portación de la Provincia eran negativos; y aun así la exportación siguió siendo la más baja de los últimos seis años”, agregó Mattos.En este sentido, en el informe se señala que “siguieron en importancia dentro del valor de las exportaciones provinciales, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con una participación del 28,7%, los Productos Primarios 22,4% y Combus-tibles y Energía con el 2,9%. Los Produc-tos Primarios registraron un crecimiento de 18,9% y las MOA una disminución de 0,4%”.Dentro de los Productos Prima-rios, el capítulo de mayor importancia fue Cereales (2.540 millones de dólares), con un crecimiento de 53,5%. En las MOA, el capítulo Residuos y Desperdicios de la in-dustria alimenticia registró una variación positiva de 9,6%, con 1.663 millones de dólares.En el rubro Manufacturas de Origen Industrial fue donde se registró la mayor caída. Los capítulos principales fueron Material de transporte terrestre (-15,8%) y Productos químicos y conexos (-10,5%).No obstante, desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), salieron a defender al Gobierno. El titular, Mario Gualtieri, desarrolló ante La Tecla: “Hoy hay una cantidad de exportaciones de manufacturas de origen del agro, y sa-bemos que estamos exportando bien. Te-nemos que seguir trabajando en la competitividad, la clave de lo que viene para adelante, y mejorar todos los puntos que tenemos pendientes. Argentina hace cinco años que no crece y nos debemos una gran restructuración impositiva”.Sobre los números desfavorables reflexionó: “El mundo está muy competitivo y, también, recesivo. Todos sabemos lo que está ocurriendo con el nuevo gobierno de Estados Unidos, por lo cual hay muchas expectativas; pero todos los cambios que se hicieron con el comercio exterior me parecen muy positivos, es lo que estábamos esperando los industriales. Ahora viene todo un proceso en el cual Argentina tiene que empezar a hacer negociaciones con la mayor cantidad de países, y paulatinamente vamos a ir creciendo; estoy seguro de que lo vamos a hacer. Hoy estamos en un estado de tensión, pero creo que vamos hacia adelante”.El modelo exportador de cambiemosSegún Mattos, en la política económica de Cambiemos, los saldos exportables son la variable fundamental. “Todo lo que sea alimentos industrializados o productos primarios, como puede ser porotos de soja o ganado vivo, son de alguna forma los productos que van a conseguir las divisas”, analizó.“La realidad es que se están exportando todos los alimentos, hasta los industrializados, y se está dejando a la población con bajo nivel de consumo”, evaluó. Agregó que “el Ministerio de Agricultura lo marca: hay una caída en el 2016, comparado con el 2015, del consumo interno de carne, y el consumo per cápita es el más bajo de los últimos 15 años. Esto muestra a las claras que el modelo de Cambiemos es de exportación, vinculado más que nada al mercado externo, en todos los productos alimenticios”.Para el economista, lo que debería hacer el Gobierno es tratar de proteger a las industrias vinculadas al mercado interno, y los saldos que quedaran de esa producción, exportarlos. “Acá, lo que se está haciendo es producir y exportar, y mientras tanto la sociedad se quedacon niveles de inflación que en el 2016 superaron el 40 por ciento”, remarcó.En este sentido, el investigador se refirió al problema de la inflación, y lo relacionó con las paritarias, un tema que se mantiene en agenda. “Las paritarias se hacen a año vencido. Lo que reclamanlos sindicatos es lo que se perdió en el 2016, y de ahí, más o menos, proyectar el 2017. En el 2016, el promedio de los trabajadores perdió un 10 por ciento, más la inflación que tiene proyectada el Gobierno; tendría que haber un piso de paritaria de más o menos el 30 por ciento para este año”, señaló Mattos.