SIEMPRE POLéMICA

Andrea Rincón confesó con qué mujer tendría sexo y sorprendió

La actriz respondió un picante cuestionario en el que tuvo que contar qué mujer famosa le gustaba. "Le haría el amor a Cristina Kirchner"

Andrea Rincón estuvo invitada a La hormiga Imperial, el programa conducido por Roberto Pettinato en C5N. La morocha hot se sometió a un picante cuestionario donde reveló con qué mujer tendría sexo."¿A qué mujer le harías el amor?", le preguntó Roberto Pettinato en la sección Preguntas de espalda de su programa La hormiga imperial y se quedó boquiabierto con la respuesta de su invitada: "Hay una que anda por ahí pero no voy a decirlo, tengo una en la mira que le haría el amor… a Cristina Kirchner".Segundos después, respondió sin dudar: “A Cristina Kirchner. Me calienta”."Pensé que dirías que a Julieta Ortega, como ustedes andan juntas de acá para allá", dijo el conductor, sin indagar en los dichos de la morocha y agregó: "Creí que era Celeste Cid, porque hubo una época en la que todas estaban enamoradas de ella".Las dudas de Pettinato no eran infundadas, ya que hace un tiempo Rincón había contado que con Julieta Ortega eran como "novias sin sexo": "Nos reímos mucho porque nos cumplimos el rol de parejas, pero sin nada".No es la primera vez que la actriz manifiesta su simpatía por la ex presidenta, ya lo había hecho en 2013 en una entrevista con Gente al decir: “Me gustaría conocer a Cristina pero no para hablar de política. Me sentaría a tomar una birra y hablar de la vida.