CAMARA BAJA

Post cumbre del PJ, dos de las tres bancadas peronistas se reúnen este miércoles para acercar posiciones

Envalentonados por la foto que el amplio arco peronista se sacó ayer en la quinta donde descansan los restos del General Perón, el bloque de diputados del FpV y la bancada del FpV-PJ se verán las caras este miércoles previo a la sesión en Diputados para seguir acercando posiciones.

No se trata de la primera reunión entre diputados del FpV y del bloque FpV-PJ pero si del reinicio de las charlas luego del encuentro que el peronismo bonaerense tuvo en la quinta de San Vicente.Este miércoles 1 de marzo previo al inicio de las sesiones, dos de los tres bloques peronistas que existen en la Cámara baja bonaerense mantendrán un encuentro par seguir avanzando en la unión de los legisladores que responden a una parte del peronismo.De la misma, no participará el bloque identificado con Fernando "Chino" Navarro, aunque su ausencia no se debería a cuestiones políticas ya que el referente del Movimiento Evita se mostró en sintonía con la postal de San Vicente y hasta le envió un guiño a la expresidente al twittear: "Valoro la decisión de @CFKArgentina de convocar a la marcha de CGT CTA y Mov. Sociales. La política se resuelve en el todo, no en las partes"."Va a ser difícil que lleguemos a juntarnos los 36 en el tiempo próximo", le dijo a La Tecla Juan José Mussi y reconoció que buscarán sumar de a poco para ir engrosando el bloque. Con este panorama, quizás, la primera conjunción legislativa podría mostrar la mixtura de ambas bancadas con un total de 30 representantes ya que el FpV reune 17 diputados y el FpV-PJ, 13.No obstante, la ingeniería de los acuerdos también tiene un lado B. Es que de no prosperar la unión de todas las bancadas peronistas, versiones indican que el bloque identificado con el kirchnerismo perdería un alfil: Eduardo Marcelo Torres.Fuentes cercanas al entorno del legislador le dijeron a La Tecla que “está rediseñando su futuro porque perdió sentido de pertenencia con el bloque, aunque no así con el proyecto político”.“Su pertenencia al bloque K es muy tenue desde hace mucho tiempo”, le recalcó a este medio la misma fuente. De hecho, un dato de color no menor surge de la última votación del Presupuesto 2017: Torres fue uno de los 5 diputados que, a contramano del resto de la bancada, le aprobó el Ejercicio a María Eugenia Vidal.Cabe recordar que la metamorfosis por el cual el bloque original del FPV fue perdiendo músculo se dio en dos partes, la primera de ellas cuando 13 diputados dejaron la bancada a mediados de abril del 2016 formando el bloque Frente para la Victoria-PJ y, la segunda, pocos días después cuando, a principios de mayo, los legisladores referenciados con Fernando “Chino” Navarro conformaron el bloque Peronismo Para la Victoria – FpV.