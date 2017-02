PARITARIA DOCENTE

Para Finocchiaro, "el kirchnerismo quiere utilizar a los docentes en un conflicto contra Vidal y Macri"

El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires salió al cruce de Roberto Baradel y pidió "distinguir a los gremios de los docentes" y dejó entrever intencionalidad política detrás del paro nacional: "Yo no recuerdo que un gobierno haya lanzado un paro cuando quedan 10 días para analizar propuestas, eso sólo puede ser motivado por política".

El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, se refirió al conflicto entre gremios y gobierno por la paritaria docente y dejó una serie de títulos que traeràn tela para cortar en la semana."Me gustaría destacar que hace tiempo que venimos diciendo que hay una intención política del kirchnerismo a través de CTA y CTERA más organizaciones sociales de utilizar a los docentes en un conflicto contra María Eugenia Vidal y Mauricio Macri", señaló Finnochiaro en el programa Intratables que se emite por América TV."Yo no recuerdo que un gremio haya lanzado un paro cuando quedan 10 días para analizar propuestas, eso sólo puede ser motivado por política", consideró el Ministro al tiempo que recordó que "Roberto Baradel en diciembre ya decía que no iban a empezar las clases".Además, a la hora de cargar contra los sindicatos docentes, el funcionario resaltó: "Sentimos que no sólo no les importa el futuro de los chicos, sino que también no les importa el salario docente""Esta es una sociedad indignada frente a un modelo sindical docente que ha producido un modelo educativo que está arrasado", apuntó Finnochiaro y pidió "distinguir a los gremios de los docentes" ya que "el baradelismo educativo es el que nos dejó un sistema donde la mitad de los chicos no termina el secundario, los que lo terminan no comprenden textos, fracasan en universidades"."A nosotros como espacio político nos pueden endilgar cosas buenas y malas pero siempre hemos sido dialoguistas, queremos seguir dialogando pero hay un sin sentido, porque se le hace un paro al gobierno nacional que no tiene escuelas, somos las provincias los que pagamos los salarios docentes y no Nación", finalizó.