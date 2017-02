UCR

El radicalismo que mira de reojo a Cambiemos vuelve a diferenciarse

Una pizca más de sal se agrega a la discusión del radicalismo que, de seguir así, se resolverá de manera inevitable con internas (al menos en los municipios).Es que el diputado nacional, Ricardo Alfonsin, volvió a manifestarse sobre la interna entre las dos alas que hoy emergen en el radicalismo, la línea que mira de reojo a Cambiemos y el bando que responde al vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.“Muchos radicales solicitamos que la Conducción Nacional del partido proponga crear hacia adentro de Cambiemos, mecanismos que permitan a sus fuerzas, hacer oír su opinión antes de que se tomen ciertas decisiones y algunos no han interpretado bien el sentido de este reclamo”, sostuvo.En ese sentido, Ricardo Alfonsin apuntó que el reclamo no se formula “por el partido en sí mismo, ni por narcisismo o vanidad” sino “porque estamos convencidos de que ello nos permitiría ser más útiles a la sociedad”.“A los que tienen problemas serios y necesitan que el gobierno acierte a resolverlos. Lo hacemos porque creemos que esta es la mejor manera de ayudar y cooperar con el Gobierno”, agregó el referente boina blanca.Y consideró: “No ganamos las PASO, pero tenemos una responsabilidad irrenunciable: aportar a la calidad de la gestión y evitar, de manera responsable y constructiva, que el gobierno cometa errores o tome decisiones que no son las mejores”.Por último, Alfonsin señaló que “nadie es dueño de la verdad en política” y pidió “confrontar ideas, argumentos e iniciativas, eventualmente saldar y sintetizar las diferencias” ya que “es la mejor manera de acercarse a la decisión correcta”.