CUMBRE PJ

Máximo Kirchner: "Machacarse con las elecciones perdidas no tiene sentido"

En la quinta de San Vicente, el diputado nacional y principal referente de La Cámpora, destacó que el peronismo haya priorizado unirse. "Es bueno que empecemos a buscar la construcción de una síntesis superadora", detalló ante los medios

Máximo Kirchner dijo presente en la cumbre del PJ y empapado en las aguas de la unión peronista saludó el gesto de los compañeros para comenzar a construir una nueva etapa."Es bueno que empecemos a buscar la construcción de una síntesis superadora", detalló ante los medios al tiempo que reconoció que si el peronismo hubiera tomado este camino mucho antes "se hubiera ahorrado más de un dolor de cabeza".Además, el legislador nacional afirmó que "machacarse con lo perdido no tiene sentido" y señaló que cuando desde el FpV se lo critica a Macri se lo hace con "franqueza" ya que "sabemos que no es fácil gobernar".En otro orden de cosas, el referente camporista deslizó que aun no sabe si CFK será candidata al puntualizar: "No soy exegeta de Cristina, no se que va a hacer" pero enfatizó que tanto ella como Néstor "están en el corazón de la gente".Además, el diputado nacional se refirió a la marcha que organiza la CGT para los próximos días: "Si había gente apoyando marcha para que la gente pudiera comprar dólares, también tenemos que apoyar la marcha de los trabajadores para que puedan llevar el pan a su casas que es lo que nosotros queremos todos los días".