SAN VICENTE

Todos los sectores del PJ estuvieron presentes y fueron muy duros con el Gobierno

El peronismo se reunió para limar asperezas en la quinta donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. Hablaron referentes de todos los sectores y coincidieron en la importancia de la unidad del movimiento ante las elecciones.

Desde temprano, los dirigentes del peronismo bonaerense comenzaron a llegar a la quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. Previo a la jornada que contó con diferentes mesas de debate, en las que se desarrollaron temas como economía, producción, problemas sociales y seguridad, los presentes coincidieron en abogar por la unidad de cara a las elecciones.“El peronismo tiene que demostrarle a los bonaerenses que acá está la alternativa a los despidos, a los tarifazos, para ser la opción en estos tiempos donde la gente esta mal”, sentenció a la prensa Verónica Magario, intendenta de La Matanza.En la misma línea, aseguró que no hay fisuras y “estamos unidos, van a ver a todos los sectores, intendentes, legisladores, organizaciones sociales”. Asimismo, manifestó que las puertas del PJ están abiertas “para quienes quieran ir contra el ajuste de este gobierno. Estamos abiertos a quienes tengan esta consigna, defender al trabajador”.Además de asegurar que darán apoyo al gremio docente y a la CGT, manifestó que la oferta salarial a los docentes “es una vergüenza, ponen un techo porque quieren generar más recesión, menos consumo y que los trabajadores estén cada vez peor”.Por otra parte, Magario aseguró que en el cónclave no se hablará de candidaturas: “no nos interesa hablar de candidatos, el peronismo va a poner sus mejores candidatos en el último momento, nos interesa ser una opción sólida”. “”El peronismo tiene que estar todo junto y trabajar juntos, no vamos a poner palos en la rueda, pero tampoco vamos a permitir que sigan haciendo estos ajustes y deteriorando a los trabajadores”, cerró.En la misma sintonía se expresó Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas en conversación con La Tecla.Info. “Desde los municipios, los que tenemos responsabilidad territorial queremos construir las bases, poder hacer sólido los distritos que hemos perdido en 2015, tratar de fortalecer para traccionar para arriba”, explicó.A su vez, se refirió a la presencia de Máximo Kirchner y los rumores de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner: “con Máximo los intendentes nos hemos juntado varias veces, tiene un conocimiento amplio sobre la Provincia, es un actor importante que representa a un sector importante, hay que construir con todos los sectores”.“Con el peronismo no alcanza, pero sin el peronismo no se puede. El peronismo tiene que ser la columna vertebral del un frente más amplio que sea la opción de la gente”, abundó el alcalde del Conurbano.Además, el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, manifestó que el encuentro servirá para “poner un freno a las políticas que lleva adelante Macri, que lo único que hacen es seguir enriqueciendo a los más ricos y empobrecer a los trabajadores”.“El peronismo va a ir unido en un gran frente electoral, no vamos a estar solamente los peronistas, convocamos a los argentinos perjudicados. Hay radicales desencantados que nos dicen que nos van a acompañar, socialistas, independientes”, subrayó Espinoza.La apertura de la jornada estuvo a cargo del diputado Gustavo Arrieta, que llamó a “rescatar el esfuerzo de unidad del peronismo” al considerar que “sin eso no se cumple lo de que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres”.“Hay que poner por delante del interés sectorial y particular, el del conjunto de los argentinos. Este debe ser el centro de nuestro planteo estratégico y político. Detrás de la unidad del movimiento tenemos que tener un gran frente nacional que vuelva a reunir a la mayoría de los argentinos en torno de las banderas históricas del peronismo y el campo nacional y popular”, agregó.Por su parte, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, evaluó el panorama político de cara a las elecciones legislativas y consideró: “Llegó el momento de que sean otros los protagonistas de la transformación y de resolver ese conflicto de sueño san martiniano y bolivariano que nunca pudimos consolidar. No van a ser nuestros hijos y nuestros nietos, no fueron nuestros padres y nuestros abuelos, somos nosotros los que estamos hoy aquí, los que creemos profundamente en las causas populares sin bajar los brazos. No hubo ni habrá un momento en la historia como este para que lo podamos consolidar, estos 12 años de recuperar los liderazgos latinoamericanos”.Asimismo, se refirió al rol de Sergio Massa dentro del peronismo: “Está bien que asumamos un rol de oposición, que se discuta cuáles van a ser las herramientas para el diseño electoral, está bien que nos pregunten si Sergio Massa va a participar de las PASO, y les decimos que sí, pero que participe de las PASO de Cambiemos, porque ese es el electorado y el sector que representan. Nosotros, edemás de ser opositores, tenemos que construir una esperanza, un horizonte, una utopía”.Por otro lado, la diputada nacional Fernanda Raverta apuntó contra el oficialismo por la pérdida de 250 mil puestos de trabajo y remarcó: “Vamos a marchar con los trabajadores el 7 y a parar el 8, porque tenemos que construir un plan antiajuste contra este plan de negocios. También respaldó el paro nacional docente, y repudió las amenazas que recibió Roberto Baradel en el marco de la discusión paritaria.El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, aseguró por su parte que “el enemigo está en frente, gobernando, agobia a la enorme mayoría del pueblo que ya comienza estar infeliz, que pierde el humor y la alegría. ¿Qué carajo le importan los trabajadores a este gobierno si nuestra provincia todavía no tiene Ministro de Producción?”.El jefe comunal también se refirió a la lucha docente en el marco de la discusión paritaria, luego del anuncio del paro nacional. “Para los docentes, nuestra solidaridad y apoyo. No se puede estigmatizar a 300 mil trabajadores diciendo que con el 18 por ciento les tiene que alcanzar”, expuso.Estuvieron presentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Julio Pereyra (Florencio Varela), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). Además de los legisladores Juan Manuel Pignocco, Santiago Carreras, Leonardo Grosso, Rocío Giaccone, Gustavo Di Marzio, Gustavo Arrieta, Wado de Pedro, Rodolfo Iriart, Juan Manuel Abal Medina. Más Alberto De Fazio, Franco La Porta, Pablo Bruera, el dirigente peronista de la quinta sección Mario Baudry, Alberto Pérez, Humberto Zuccaro y Fernando Espinoza, entre otros.EL DOCUMENTO OFICIAL DEL PERONISMO BONAERENSESan Vicente, 24 de febrero de 2017.UNIDOS POR ARGENTINA.La fuerza de la UNIDAD. Nuestra principal propuesta es la UNIDAD, solo así podremos frenar los tarifazos, la creciente desigualdad y la pérdida de empleo; y retomar un camino de cambio a favor del pueblo y no en contra del pueblo. Por eso nos proponemos esta tarea, que no es una consigna sino una acción a llevar adelante: los argentinos debemos unirnos para construir una Patria más justa, más equitativa, más igualitaria. Los argentinos debemos unirnos para volver a tener un país con fábricas abiertas, comercios llenos, trabajadores con derechos. Un país que cuide a sus jubilados, eduque a sus niños, niñas y jóvenes, y proteja la salud del pueblo y genere desarrollo científico nacional. El peronismo de la Provincia de Buenos Aires reafirma su concepción fundante, basada en la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. El peronismo es un factor preponderante para lograr la unidad nacional, y sostiene el compromiso irrenunciable con los trabajadores, la clase media y los más humildes. Para el Peronismo esta UNIDAD, no es la decisión de un solo partido, ni de una fracción o sector de la sociedad, sino que implica la voz de todos los que están siendo castigados y que sientan la necesidad de decir basta al avasallamiento de sus derechos.Macri no dice la verdad. El gobierno de Macri prometía cambiar para mejorar, y hubo un cambio, pero fue una marcha atrás. Empeoró la situación de los trabajadores, aumentó la desigualdad, hay más incertidumbre entre los jóvenes sobre el futuro del país. Los precios van por el ascensor y los sueldos por la escalera. La plata no alcanza y hay miedo a perder el trabajo. En la Nación y en la Provincia, durante los gobiernos de Néstor y Cristina se pusieron en práctica la doctrina de PERON Y EVITA. La herencia que dejamos fue la ampliación de los derechos, el crecimiento y distribución de la riqueza y la defensa de los intereses nacionales y latinoamericanos. Y no cesaremos en la lucha para que, en la continuidad democrática, no se desconozca ni dilapide lo conquistado por el pueblo argentino. Macri en cambio, solo se preocupa por su herencia familiar y condona a su padre la deuda del Correo. El gobierno de Macri decía que venía a unir a los argentinos. ¿En qué nos unió? En el miedo generalizado a perder el empleo, en la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, en la desesperanza de no llegar a fin de mes, en la imposibilidad de pagar los tarifazos. Somos la alternativa electoral capaz de revertir esta situación de ajuste y miseria del pueblo. Hoy, los Municipios peronistas constituyen un bastión de la representación popular. Los compañeros y compañeras intendentes se hacen cargo de sus comunidades a pesar del trato discriminatorio en la distribución de los fondos públicos, por parte de la administración nacional y provincial. El gobierno de Macri no cumple sus promesas de campaña de lucha contra el narcotráfico. Solo genera maniobras distractivas para no ocuparse de lo central. Mientras piden documentos por la calle a los pibes de los barrios y persiguen tuiteros, los narcotraficantes pasean libremente. El gobierno de Macri perjudica las posibilidades de desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, deteriorando la vida de sus habitantes. Por eso debemos avanzar en la integración regional, y fortalecer la matriz productiva agro/industrial; generando valor agregado y promoviendo desde el Estado la Ciencia y Tecnología al servicio del desarrollo productivo, y buscar el equilibrio demográfico y mayor equidad social. Vidal es Macri. Su administración sigue las directivas nacionales, no logra resolver los problemas de nuestra provincia con el agravante de que el presupuesto presentado por el oficialismo reduce los recursos para la educación y la salud, mientras endeuda la provincia. En el nuevo enfoque que aplican a lo social predomina un individualismo preocupante. Y entroniza una meritocracia, en la que el único mérito es haber nacido en una familia rica.A 1 año del gobierno de Macri, estamos peor. Después de un año de gobierno de Macri el pueblo está sumido en la desesperanza. Violó el contrato electoral y la confianza de la gente. Prometió inversiones y generó desempleo, prometió Pobreza Cero y aumentó la pobreza y la indigencia, prometió transparencia y la mitad de su gabinete está procesado, prometió el mejor equipo de los últimos 50 años y gobierna a prueba y error. Se produjo un crecimiento desmesurado del endeudamiento del país; que hipotecará a varias generaciones por delante, comprometiendo nuestro futuro. La deuda pública ha crecido un 43%, mostrando que el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales según la promesa electoral de Macri, no solo no se ha cumplido, sino que ha empeorado. El Estado para pagar la deuda recorta en salud y educación, en los jubilados y en los maestros. Asimismo, las familias argentinas que hace un año pagaban sus cuotas de la casa propia y el auto, ahora tienen que pagar en cuotas el supermercado, la luz, el agua, el gas, porque el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Los jubilados fueron engañados por la farsa de la Reparación Histórica. Un millón de jubilados perdieron la cobertura al 100% en medicamentos, en tratamientos de larga duración, en anteojos, perdieron también la atención médica domiciliaria y la tarjeta Argenta. Y todo esto se corona con el decreto de Macri que reduce las jubilaciones. La industria nacional y la mano de obra argentina están en un momento de deterioro, porque el gobierno de Macri promueve una economía extractivista que provoca la primarización de nuestras exportaciones y un crecimiento de las importaciones de valor agregado que atentan contra el trabajo nacional. Este modelo también profundiza la dinámica recesiva, por la caída de la actividad comercial, que genera crecimiento de la pobreza y la indigencia. El peronismo siempre ha promovido el consumo interno como motor de la economía, en cambio el gobierno de Macri alienta la especulación financiera. Reiteramos lo sostenido en el documento de diciembre de 2016. Desde su primer día el gobierno de Macri inició una formidable persecución política, mediática y judicial centradas fundamentalmente en la persona de Cristina Fernández de Kirchner; que significó también la salvaje represión de manifestantes en distintas ocasiones. Todo esto tiene su máxima expresión en la detención de la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala ilegítima en todas sus formas y presa política de este gobierno y del régimen neoliberal. Estos ataques no van sólo contra las personas, sino contra el Proyecto Nacional en su conjunto, por eso reclamamos con firmeza una democracia plena, sin más persecuciones y sin presos políticos.Nuestro compromiso El Partido Justicialista, como siempre, pone el hombro para la gobernabilidad y reafirma su vocación democrática. Nuestro lugar es al lado de cada docente que lucha por un salario digno, de cada trabajador que reclama su derecho a paritarias libres sin techo, de cada jubilado que está siendo usado como variable de ajuste de la economía, de cada familia que no puede pagar los tarifazos de luz, agua, gas y transporte público. Como peronistas hoy en San Vicente nos reunimos para construir una clara alternativa a estas políticas que llevan a la desocupación y a la pobreza al pueblo argentino. Honramos el mandato histórico de nuestro Movimiento sostenido en la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. Por eso es que el partido Justicialista Provincial convoca el próximo 7 de marzo a movilizarnos, acompañando a los trabajadores a expresarse en defensa de los derechos del pueblo Argentino.