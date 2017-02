PARA LA UNION

Los diez mandamientos de Mussi

El dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Juan José Mussi, se presentó en San Vicente con diez mandamientos para la unidad.

En sintonía con una de las telenovelas del momento, el diputado bonaerense Juan José Mussi, arribó hasta el encuentro del peronismo con los diez mandamientos bajo el brazo.Pero no eran cualquier mandamientos, sino que se trataba de los diez mandamientos para consagrar la tan esperada unidad del peronismo.De principio a final:1-Unidad sin culpables ni reproches2-No renegar de nuestro pasado lejano ni inmediato3-Humildad y renunciamientos, reconociendo que ocupar cualquier cargo en el peronismo es un honor4-Utilizar lo menos posible la palabra “traidor” con nuestros compañeros5-Ningún sector del peronismo debe hacerse cargo de los corruptos6-No reprochar a los compañeros de base que se equivocaron7-Lograr que las diferencias generacionales no sean un obstáculo para la unidad8-Reconocer un solo adversario: Macri y el modelo neoliberal9-Conformar un frente electoral con la mayor amplitud10-Recordar más que nunca que “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”El tiempo dirá si los mandamientos de Mussi logran ganarse un espacio en la historia del pejotismo provincial.