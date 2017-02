ESCENARIOS

El peronismo piensa en un frente electoral que incluya al radicalismo

Así lo anunció Fernando Espinoza en San Vicente, y también coincidió Julián Domínguez.

“El peronismo va a ir unido en un gran frente electoral, no vamos a estar solamente los peronistas”, advirtió esta mañana en San Vicente, el titular del Partido Justicialista bonaerense Fernando Espinoza. Pero no quedó ahí y retrucó: “convocamos a los argentinos perjudicados, hay radicales desencantados que nos dicen que nos van a acompañar, socialistas, independientes”.En definitiva, Espinoza sacó a la luz una de las estrategias del peronismo de cara a la contienda electoral, abrir las puertas del peronismo a los sectores que acompañaron o no a Mauricio Macri y ahora se encuentran desenamorados.Las palabras del dirigente fueron respaldadas por uno de los actores políticos del momento, Julián Domínguez. En declaraciones radiales, Domínguez afirmó que “la idea del peronismo de la provincia es construir un frente político y social que convoque también a los radicales”.El ex precandidato a gobernador no participó del encuentro del PJ por encontrarse en La Rioja, en el congreso de Economías Regionales. “El peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene que ser el que encabece la alternativa a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional”, abundó.En dicho punto, similar postura tuvo Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, que graficó: “sin el peronismo no se puede, y con el peronismo solo no alcanza. Hay que escuchar a todos los sectores”.Así las cosas, de cara a los comicios de medio término el peronismo provincial abrirá sus pasos a todos los sectores que se hayan vistos afectados por las decisiones del gobierno nacional.