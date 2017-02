[FOTO]

La famosa actriz que mostró la cola para conquistar a ...

Tras recibir críticas por ser una "regalada”, ahora mostró sus atributos para ver si consigue llamar la atención del famoso que le gusta. Mostró la cola para conquistar a…¡Maluma!

Hablamos de la ex de Daniel Osvaldo, Jimena Barón quien, lejos de apichonarla, las críticasle hacen redoblar la apuesta.Molesta por los comentarios que se hicieron después de que ella se le tirara varias veces a Maluma en las redes sociales, la actriz de "Quiero vivir a tu lado” siguió con su alto perfil y ayer calentó las redes con una foto muy hot."Hay un mambo de desigualdad entre el hombre y la mujer, pero a mí este revuelo no me preocupa porque yo me manejo así con los hombres desde chicas. Soy una mina frontal. A mí me dicen cuidá a tu hijo, y me considero una madraza. Pero también me gusta tener sexo", dijo en una entrevista con El Diario de Mariana.Firme en ese doble rol de madre y sex symbol, la ex de Daniel Osvaldo redobló la apuesta: en su Instagram Stories, Jimena publicó una foto de su cola tras realizarse un tratamiento de belleza en un centro de estética. Tiene una figura para el infarto. Casualidad o no, la diosa acompañó la postal con la palabra "Magia". Sí, igual que el reconocido tema de Maluma. ¿Cuándo se avivará, la seguirá y la invitará a salir el cantante colombiano?