CARLOS PAZ

Famosa reveló que vive con sus dos ex novios

Noelia Marzol confesó que convive en Villa Carlos Paz con sus dos parejas anteriores.

Terminar mal las relaciones de pareja no es una característica de Noelia Marzol. La bailarina y actriz, quien se encuentra realizando temporada de teatro en Villa Carlos Paz, no solo culmina sus amores de buena manera sino que también les abre las puertas de su casa a sus ex.La ex participante del Bailando contó en una nota con la revista Pronto que alojó en la vivienda que alquiló en la ciudad cordobesa a sus ex novios Matías Bruland y Mariano Abraham. "Estamos los tres conviviendo y somos como una gran familia. ¡Parece una película! Como no me gusta pelear, termino bien mis relaciones amorosas", explicó."La casa es grande y cada cual tiene su lugar. Cuando vi que estábamos merendando los tres juntos, pensaba: somos Doña Flor y sus dos maridos", concluyó Noelia.