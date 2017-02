CONCLAVE

Con un mensaje de unidad, el peronismo bonaerense se da cita en la quinta de San Vicente

En la previa al desarrollo del encuentro del partido justicialista, los presentes coincidieron en que “el peronismo está unido”. La estrategia de cara a las elecciones, el apoyo al movimiento obrero y las puertas abiertas del partido para conformar un gran frente.

Desde temprano, los dirigentes del peronismo bonaerense comenzaron a llegar a la quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. Previo a la jornada que contará con diferentes mesas de debate, en las que se desarrollarán temas como economía, producción, problemas sociales y seguridad, los presentes coincidieron en abogar por la unidad de cara a las elecciones.“El peronismo tiene que demostrarle a los bonaerenses que acá está la alternativa a los despidos, a los tarifazos, para ser la opción en estos tiempos donde la gente esta mal”, sentenció a la prensa Verónica Magario, intendenta de La Matanza.En la misma línea, aseguró que no hay fisuras y “estamos unidos, van a ver a todos los sectores, intendentes, legisladores, organizaciones sociales”. Asimismo, manifestó que las puertas del PJ están abiertas “para quienes quieran ir contra el ajuste de este gobierno. Estamos abiertos a quienes tengan esta consigna, defender al trabajador”.Además de asegurar que darán apoyo al gremio docente y a la CGT, manifestó que la oferta salarial a los docentes “es una vergüenza, ponen un techo porque quieren generar más recesión, menos consumo y que los trabajadores estén cada vez peor”.Por otra parte, Magario aseguró que en el cónclave no se hablará de candidaturas: “no nos interesa hablar de candidatos, el peronismo va a poner sus mejores candidatos en el último momento, nos interesa ser una opción sólida”. “”El peronismo tiene que estar todo junto y trabajar juntos, no vamos a poner palos en la rueda, pero tampoco vamos a permitir que sigan haciendo estos ajustes y deteriorando a los trabajadores”, cerró.En la misma sintonía se expresó Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas en conversación con La Tecla.Info. “Desde los municipios, los que tenemos responsabilidad territorial queremos construir las bases, poder hacer sólido los distritos que hemos perdido en 2015, tratar de fortalecer para traccionar para arriba”, explicó.A su vez, se refirió a la presencia de Máximo Kirchner y los rumores de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner: “con Máximo los intendentes nos hemos juntado varias veces, tiene un conocimiento amplio sobre la Provincia, es un actor importante que representa a un sector importante, hay que construir con todos los sectores”.“Con el peronismo no alcanza, pero sin el peronismo no se puede. El peronismo tiene que ser la columna vertebral del un frente más amplio que sea la opción de la gente”, abundó el alcalde del Conurbano.Además, el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, manifestó que el encuentro servirá para “poner un freno a las políticas que lleva adelante Macri, que lo único que hacen es seguir enriqueciendo a los más ricos y empobrecer a los trabajadores”.“El peronismo va a ir unido en un gran frente electoral, no vamos a estar solamente los peronistas, convocamos a los argentinos perjudicados. Hay radicales desencantados que nos dicen que nos van a acompañar, socialistas, independientes”, subrayó Espinoza.Entre los primeros Ariel Sujarchuk (Escobar), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Julio Pereyra (Florencio Varela), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). Además de los legisladores Juan Manuel Pignocco, Santiago Carreras, Leonardo Grosso, Rocío Giaccone, Gustavo Di Marzio, Gustavo Arrieta, Wado de Pedro, Rodolfo Iriart, Juan Manuel Abal Medina. Más Alberto De Fazio, Franco La Porta, Pablo Bruera, el dirigente peronista de la quinta sección Mario Baudry, Alberto Pérez, Humberto Zuccaro y Fernando Espinoza, entre otros.