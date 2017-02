YA NO SABE QUÉ HACER

Ahora, Cande Tinelli se rapó una parte de la ceja

La excéntrica hija de Tinelli sigue dando que hablar con sus continuos cambios de imagen.

Después de mostrar la cola en las redes sociales con un curioso mensaje a pura actitud: "No tengo culo pero.. Una mujer con actitud puede conquistar el mundo", la hija de Marcelo Tinelli sigue sorprendiendo con sus posteos.Y es que la joven viajó a la Patagonia para una sesión fotográfica de su marca de ropa. Por la noche, y a través de Instagram Stories, compartió cómo es su estadía en Esquel, lugar al que viajó para realizar una producción para su marca de ropa. Allí, sorprendió con una foto de su nuevo look y un gracioso comentario: "Me hice la @patriciosardelli (el cantante de Aribag) y la cagué".En la foto en cuestión se mostraba Cande con parte de su ceja rapada, como suelen hacer varios músicos, entre ellos, el mencionado.o más sensual y sin guardarse nada.