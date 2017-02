ELOGIOS

Un radical mimó a la FAM y el peronismo lo aprovechó: ¿Pisó el palito?

Un dirigente de la Unión Cívica Radical señaló que es necesario que se vea "la importante herramienta que es la FAM a la hora de gestionar".

Desde el día 1, la nueva FAM (Federación Argentina de Municipios) es despreciada por Cambiemos y nunca o muy pocas veces y en secreto, un dirigente del oficialismo se acercó a la sede a fotografiarse con su presidente Verónica Magario (intendenta de La Matanza) o alguno de sus integrantes. No había pasado, pero pasó. Y el peronismo lo aprovechó."El Secretario Ejecutivo de la entidad, Juan Matteo recibió al concejal José Gaspar (Cambiemos-Comodoro Rivadavia)", se informó a través de una gacetilla de prensa, y se agregó que "el edil radical expresó la necesidad de lograr acuerdos con la FAM para fortalecer el trabajo conjunto en materia de economía social, a raíz de la situación que vive el municipio"."Comodoro está viviendo una situación complicada en lo laboral y social. Una ciudad que creció mucho a valores importantes de petróleo y hoy ante la caída del mismo tenemos un gran problema social", expresó Gaspar, según se señala en el comunicado.Por último se expresa que "el concejal chubutense de Comodoro Rivadavia consideró importante que la Presidenta de FAM, Verónica Magario visite esa ciudad. 'Voy a hablar con el Sr. Intendente (Carlos Linares) para cursar la invitación; es muy importante que los concejales vean la importante herramienta que es la FAM a la hora de gestionar ', culmina.El comunicado, inédito, tiene, seguramente, la clara intención de mostrar a un radical contento con la Federación, situación que hasta el momento no se había dado. ¿Podría tomarse como una mojada de oreja del peronismo al macrismo? Si, tranquilamente."Nuevamente la FAM quedó reducida a los intendentes kirchneristas del Conurbano. En vez de institucionalizarla a favor de los dos mil municipios de la Argentina, institucionalizaron la FAM kirchnerista que mantienen desde hace años", señalaba el subsecretario de Gestión Municipal de la Nación, Lucas Delfino, pocos minutos después de concluida la asamblea constitutiva, en octubre del añlo pasado."La votación no es representativa de los principios expuestos en el estatuto de la FAM. La mesa ejecutiva pretende representar todas las expresiones políticas del país, y la asamblea fue una reunión del PJ. No aceptar un triunvirato muestra la falta de interés por construir instituciones representativas y fuertes”, agregaba.A Aquella asamblea, una vez caída la posibilidad de que la entidad sea liderada por un triunvirato compuesto por un peronista, un radical y un massista, no apareció ni un solo dirigente que no pertenezca al peronismo, ni siquiera los integrantes del Grupo Esmeralda.