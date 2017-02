REDES SOCIALES

Stalkscan: la web para "espiar" a los usuarios de Facebook

Un desarrollador holandés lanzó Stalkscan, una herramienta gratuita para "stalkear" la información (textos, fotos y videos) que las personas suben a Facebook como "pública", tanto la del perfil propio como la de amigos, intereses, comentarios, los "me gusta" y los lugares visitados.Se trata de un servicio disponible en www.stalkscan.com que permite acceder a "toda la información 'pública' que Facebook no te deja ver" de un usuario de la red social sin violar la política de privacidad de la plataforma. En este sentido, la información a la que puede accederse con esta herramienta es la que está catalogada como "Público", ya que "'Solo yo' permanece 'Solo yo'", aclaró la herramienta.De todas formas, hacer la prueba y buscarse a uno mismo puede resultar revelador ya que da cuenta de una buena cantidad de información, ordenada por varias categorías. Así "Perfil" contiene las fotos, videos, posteos, grupos, juegos y eventos, mientras que "Gente" revela información sobre la familia, los amigos, los amigos de los amigos o los compañeros de clase; "Intereses" da cuenta de las páginas que los usuarios siguen, los partidos políticos, la religión, la música, películas y libros y "Tags" muestra los contenidos en los que la persona en cuestión fue etiquetada.Las otras categorías son "Comentarios", "Liked" (me gusta) y "Lugares". Si bien el término stalkear, del inglés to stalk, significa acosar, espiar o perseguir, esta aplicación es útil sobre todo para probar qué tan privada es la información compartida en Facebook y ocasionalmente, tomar medidas de precaución.