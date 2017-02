FIN DE LA POLÉMICA

Mónica Farro finalmente no trabajará en política

Luego de la polémica, el concejal e hijo del intendente de Mar del Plata emitió un comunicado donde también desmintió mantener un romance con la vedette.

X fiiiiiin!!!! Tarde pero lo hizo ja ja ja ja ja ja, gracias querido G Arroyo!! pic.twitter.com/0jBDU58Pgv — moni farro (@farromoni) 23 de febrero de 2017

Mónica Farro finalmente no trabajará en política. Guillermo Arroyo, el concejal e hijo del intendente de Mar del Plata emitió un comunicado donde no solo negó el puesto de asesora que le iba a ofrecer sino que además desmintió mantener un romance con la vedette.A través de un comunicado, el hijo del intendente municipal aseguró: "Nunca efectué ofrecimiento alguno a la señora Mónica Farro, ni Mónica Dávila, para ejercer el cargo de asesora en la concejalía a mi cargo por lo cual, jamás ni redacté, ni firmé, ni presenté, ni retiré lógicamente nota alguna de designación".Y agregó: "Quiero creer que esta versión obedece "solo y simplemente a las fantasías" de quién la haya hecho correr primariamente y no a otras motivaciones".Arroyo también desmintió un romance con la vedette. "Si bien existieron conversaciones previas y posteriores a ser presentados, en ningún momento hablamos de este tema, así como tampoco creo que una foto sea elemento suficiente para respaldar la idea de una relación sentimental", sostuvo.Recordemos que Farro había hablado sobre este asunto. "Lo del nombramiento en principio me pareció divertido. Si existe la posibilidad me encantaría hacerlo para poder ayudar a la gente, sería genial. Sufrí mucho durante 4 años, sé mucho del tema", aseguró la uruguaya.El jefe comunal pretendía incorporar a la Farro con un sueldo de $36.000, pero producto del escándalo que generó el supuesto romance, la medida quedó frenada. Y ahora, concluida definitivamente.