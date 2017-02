SEXO Y SUSPENSO

El trailer de la serie de Nazarena y Cardone con la escena hot

Nazarena Vélez y Daniela Cardone están terminando de grabar la serie policial que protagonizan, Santos Pecadores, en la que son pareja y compartieron un fragmento del trailer.

En el video adelanto se puede ver a la rubia y a la morocha desnudas en una cama besándose. Además, en una de las escenas aparece Cardone disparando un arma y más tarde Vélez, en la cama con un hombre.Producida por la misma Nazarena, la serie cuenta con la dirección de Pablo Yotich y acompañan a las actrices Alejandro Fiore, Fernando Lupiz, Gerardo Romano y Atilio Veronelli.Respecto a las escenas subidas de tono con su compañera, Nazarena escribió hace unos días en Twitter: "Si por eso se armó tanto revuelo 2.0, no me quiero ni imaginar cuando vean de que va todo el policial".Además, en diálogo con La Once Diez, agregó: "Mi personaje es bisexual y me pareció divina la pareja con Daniela, la elegí yo, porque ella es una bomba. La escena la hicimos con humor, nos descontracturamos y nos divertimos".Aún no se conoce fecha de estreno no canal de emisión, pero sí hay algo seguro, tal como lo adelantó Nazarena, la ficción generará polémica.¡Poné play!