CAMBIOS

Se oficializó la llegada de un hombre de Vidal al gabinete de Macri

Andrés Scarsi fue designado como número dos del ministerio de Salud, el ex funcionario bonaerense es un hombre de confianza de María Eugenia Vidal.

Tal como anticipó La Tecla.Info el pasado 26 de enero, se oficializó la llegada de Andrés Scarsi al gabinete de Mauricio Macri.En aquel momento, desde el gobierno nacional se decidió que el ex funcionario bonaerense se transforme en el nuevo viceministro de Salud, para ocupar el puesto que dejó vacante Néstor Pérez Baliño al presentar su renuncia en la primer semana de enero.El hombre elegido fue nada más y nada menos que el ex funcionario de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi. El ahora ex Jefe de Gabinete de Zulma Ortiz había asumido su rol bonaerense a mediados de 2016 luego de que se acentuarán los conflictos bajo la figura de la ministra.Scarsi pertenece al riñón de confianza de María Eugenia Vidal, y uno de sus objetivos al llegar a la órbita provincial fue enderezar la gestión de Ortiz al frente de la cartera ante las constantes críticas opositoras y propias.Andrés Scarsi, es médico y diplomado en Salud Pública, fue Secretario de Salud del municipio de Lanús durante los primeros meses de la gestión de Grindetti. Además, fue asesor de la cartera de salud porteña durante la gestión de Jorge Lemus y Director General de Planificación Sanitaria de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.