CATARSIS TUITTERA

Cristina chicaneó a Bonadío, y pidió a la militancia que “marchen junto a los trabajadores”

“Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadío, no vale la pena”, expresó la ex Presidenta.

En un día clave, donde el peronismo de la provincia de Buenos Aires se dará cita en la quinta de San Vicente, Cristina Fernández de Kirchner volvió a utilizar su cuenta de Twitter para dejar un mensaje a sus seguidores. En definitiva, y ante los sectores que llaman a movilizar el 7 de marzo en señal de apoyo a la ex mandataría, reclamó que no lo hagan.“Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadío, no vale la pena” expresó Cristina desde la red social del pajarito.En ese sentido, aseguró que: Hace unas semanas que mucha gente viene y me dice: `el 7 vamos a Comodoro Py´, especialmente en estos últimos días por mi cumpleaños y el de Nestor, Tantos y tantas se han acercado con el afecto de siempre y esa misma idea fija”.“Miren…el 7 de marzo tienen que marchar todos y todas, pero junto a los trabajadores. La gente esta muy mal. No llega a fin de mes. Siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas. Las facturas que llegan de luz, de agua y de gas se están tornando impagables para muchos compatriotas. Cocheras, peajes, expensas, colegios, prepagas, transporte público, precios imposibles en el súper azotan los bolsillos de los argentinos”, sentenció CFK.De esa manera, sumó su respaldo al movimiento obrero y subrayó que: “es muy grave lo que le está pasando al Pueblo argentino. Yo concurriré, como siempre, a la citación de Bonadío, a quien Por los servicios prestados, le cerraron los pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura”.“Quiero darles las gracias por todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto, pero en serio... no caigamos en la trampa. El 7, yo lo veo a Bonadío, pero por favor, ustedes hagan que el Gobierno vea al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras”, cerró CFK.