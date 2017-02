PALO PARA DURáN BARBA

Mirtha Legrand y un guiño a Monzó, aunque sin querer

En el marco de su cumpleaños noventa, la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, que en más de una oportunidad ha dicho que ella hizo mucho por la victoria de Macri, ahora, cada vez que puede, le sacude con todo. Y en especial, en esta oportunidad apuntó contra Jaime Durán Barba.

Se puede decir entonces que jugó en favor de Emilio Monzó y los suyos, que sabido es que no quieren saber absolutamente nada con el consultor ecuatoriano. Y menos cuando toma aún más protagonismo, como precisamente está sucediendo en esta previa electoral."Hay marchas y contramarchas. Muchos errores", dijo la diva en referencia a la administración Macri, y acto seguido, en un mano a mano con La Nación, llegó el palo para el asesor estrella del presidente."Hay una persona que asesora al gobierno que le está haciendo demasiado daño desde hace tiempo. Es Jaime Durán Barba, que ni siquiera es argentino", indicó la cumpleañera, sin vueltas y sin anestesia, tal como hace en la mayoría de las ocasiones en que tiene que opinar de política.Vale recordar que luego del encuentro que ecuatoriano encabezó días atrás junto a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri en Vicente López, donde bajó línea a los intendentes de cómo comunicar la campaña, un legislador bonaerense que responde a Emilio Monzó le restó importancia a la figura del especialista y aseguró que “el problema está cuando el asesor quiere hacer política”.Tiempo atrás, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, supo criticar la irrupción de Durán Barba en los asuntos políticos de la fuerza que gobierna al país y en la reunión realizada en los pagos de Jorge Macri reflotaron las miradas de reojo hacia el rol del gurú amarillo."Hay un factor humano. Su excesiva vanidad lo lleva a excederse en sus atribuciones y apreciaciones sin el conocimiento como para hacerlo. Duran Barba tiene muy poca idea, y casi nada, de la realidad de la política territorial de la Argentina", había dicho el hombre de Carlos Tejedor.Y añadía que "cuando una persona opina, con apariencia de tener mucho conocimiento de algo que no tiene, ahí hay un exceso. Y eso me produce un encuentro frontal. Cuando Duran Barba opina qué hay que hacer en la primera sección electoral, ahí es donde se complica".No obstante, en diálogo con La Tecla, un diputado del monzoismo le quitó importancia a la "bajada de línea" que Durán Barba tuvo hacia los intendentes de la Provincia al señalar que "está bien que de charlas y asesore porque para eso cobra y le pagan, el tema es cuando quiere hacer política".En ese sentido, el legislador apuntó: "Nosotros consideramos que es bueno en lo que hace y lo respetamos mucho como comunicador, el problema es cuando cree que desde el marketing se resuelve todo y nosotros creemos que eso sólo resuelve una parte pero no los problemas de fondo que se solucionan haciendo política"."Hay que saber darle la importancia que se merece", agregó el diputado al tiempo que sostuvo que muchas veces se sobredimensiona su rol debido a que el Pro "es una estructura muy porteña con poca vocación política".