En la previa del encuentro del PJ, los intendentes de la Tercera se reunieron para consolidar la unidad

Este viernes, el peronismo bonaerense tiene su cita en San Vicente, luego de frustrase el cónclave pejotista en Santa Teresita. Previo a la jornada donde cada sector podrá hacerse escuchar, los intendentes de la tercera se reunieron en privado. Hubo representantes de cada grupo.

No estuvieron todos los intendentes peronistas de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, pero si una gran parte de ellos. Los que estuvieron presentes fueron: Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; Patricio Mussi, de Berazategui; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Fernando Gray, de Esteban Echeverría; Julio Pereyra, de Florencio Varela; más el diputado Gustavo Arrieta, por Cañuelas; y Fernando Espinoza, por La Matanza.Entre las ausencias se destacó la de Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Aníbal Regueiro (intendente en uso de licencia de Presidente Perón), y Hernán Y Zurieta (Punta Indio).Según pudo saber La Tecla.Info, el cónclave que se desarrolló en las instalaciones del Hotel NH en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo como objetivo aunar criterios, al menos en dicha sección. Si bien los alcaldes forman parte de diferentes grupos del PJ, acordaron abogar por la unidad y no pegar el faltazo a la cita en San Vicente.Además, los jefes comunales realizaron un análisis de las problemáticas sociales en la región, el aumento del desempleo, la recesión y la seguridad. “La unidad es el camino para defender los derechos de nuestros de vecinos”, expresó mediante un comunicado el titular del PJ provincial, Espinoza.Cabe destacar que, el encuentro de este viernes se llevará a cabo en el salón principal de la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Perón. La reunión, de carácter institucional, comenzará a las diez de la mañana y tendrá una primera parte de debates sobre cuestiones sociales, económicas y productivas. Luego habrá exposiciones de especialistas en cada una de esas materias.El plato fuerte llegará al final, cuando cada uno de los sectores del partido tendrá la posibilidad de expresarse a través de uno de sus representantes.Sin dudas, esta última parte del encuentro marcará un antes y un después en la pretensión de muchos de alcanzar una unidad que le permita al legendario partido ir en busca de un triunfo electoral en las legislativas de octubre.Asimismo, a boca de urna, La Tecla.Info sondeó cómo viene la convocatoria para el mitín y hay de todo. Lo primero que hay que decir, es que el Grupo Fenix amanece como el sector con mayor presencia. Claro está que dicho comportamiento alude –en gran parte- a que desde este bando encabezan la organización. También, dentro de esta categoría, se puede encolumnar a los intendentes del interior aunque algunos no asistirán por cuestiones de distancia.Los ocho intendentes del sur fue uno de los primeros sectores en confirmar presencia. “Somos ocho municipios del interior y queremos aportar nuestro granito de arena” le dijo a La Tecla.Info uno de los jefes comunales que lo integra.Además, desde ese sector orejearon su postura sobre uno de los temas que eclipsa el “mundo PJ”, saber qué hará el peronismo si la ex Jefa de Estado confirma candidatura. En ese sentido, los peronistas del interior no esquivaron el bulto: “Si el peronismo no tiene una figura de peso para competir contra Cristina de igual a igual, el mejor camino es evitar la interna porque el sector que la pierda va a quedar muy herido”.El grupo Esmeralda dio libertad de acción. “No hay posturas únicas”, le dijo un intendente que responde a este bando a La Tecla, al tiempo que reconoció que -aun así- los únicos referentes que irán serán los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y el de San Martín, Gabriel Katopodis.No obstante, podrían llegar a modificar su opinión y enviar más protagonistas. Por lo pronto, adelantaron un ausente con aviso: el mandamas de Esteban Echeverría, Fernando Gray.Otro de los que clavaron el visto fueron los randazzistas. Si bien habrá presencia de los referenciados con el exministro de CFK, desde ese espacio le aclararon a La Tecla que “no esperan una orden de Randazzo para saber si tienen que ir o no” y apuntaron que cada alfil del Flaco “tiene peso propio”.Por el lado del kirchnerismo, los intendentes aun no alzaron la voz para decir “si,voy” aunque desde el entorno de distintos alcaldes K deslizaron que habrá mas ausencias que presencias. En su reemplazo, algunos representantes de La Cámpora, legisladores algunos de ellos, se acercarán hasta San Vicente.