CóRDOBA

Se junta la UCR, mientras se acrecientan los cruces y discusiones

En medio de cruces y discusiones por las diferencias vinculads al rol del partido dentro de Cambiemos, la UCR inicia el encuentro de legisladores y autoridades partidarias nacionales en la localidad cordobesa de Villa Giardino.

En ese contexto, los radicales harán un análisis sobre la cuestión económica, social, educativa y federal, y debatirán sobre la gestión política del partido dentro de Cambiemos.Tras el encuentro, la UCR le llevará el documento que de allí resulte al Presidente y a los otros partidos de la alianza con "todas las expresiones que se puedan plantear" para que sea considerado como "un aporte" para la administración central.El encuentro comenzará con la apertura del presidente de la UCR, José Corral, y continuará mañana en el Hotel Luz y Fuerza de Villa Giardino. Uno de los invitados será el ex ministro de Finanzas y Hacienda Alfonso Prat-Gay.Vale recordar que antes de ayer un sector del radicalismo encabezado por el diputado nacional Ricardo Alfonsín, el ex vicegobernador de Santa Fe Jorge Henn, Juan Manuel Casella e Hipólito Solari Yrigoyen buscó diferenciarse de la cúpula de la UCR al realizar una asamblea en el Comité Nacional y aprobar un documento para intentar promover el debate en el cónclave partidario.Tanto Casella como Alfonsín aclararon que la movida no apuntó a romper la alianza con el PRO y otros sectores de centro derecha "de ninguna manera", sino que fue una acción hacía "la Unión Cívica Radical para promover el debate interno, crear los ámbitos de discusión" e incidir en el cambio de orientación del gobierno que encabeza Macri.Por ello, el tradicional encuentro del radicalismo tiene como objetivo debatir sobre políticas de Estado y fijar la agenda parlamentaria para este año, informó el partido en un comunicado.