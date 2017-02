GIRA OFICIAL

Decí 135: En 15 meses de gestión, Vidal completó la recorrida por todos los municipios bonaerenses

La gobernadora de la Provincia cerró la visita a todos y cada uno de los municipios. Tapalqué, Laprida, Tres Lomas y Monte Hermoso fueron los últimos 4 distritos pendientes.

Atrás quedaron los 8 municipios que Vidal había dejado pendiente para el 2017. Con la visita a Tapalqué, Laprida, Tres Lomas y Monte Hermoso, la gobernadora bonaerense cerró una de sus metas de gestión: visitar los 135 distritos bonaerenses.Luego de la recorrida del fin de semana que incluyó a 3 distritos de la Cuarta Sección Electoral (Carlos Casares, Carlos Tejedor y Alberti), María Eugenia Vidal concluyó el vasto territorio bonaerense mostrándose con vecinos.En Laprida, la gobernadora recorrió el Hospital Municipal Pedro Sancholuz y formalizó la entrega de una ambulancia junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti, y al secretario de Comunicación provincial, Federico Suárez."En pocas semanas van a llegar fondos de la Provincia para que el intendente (Alfredo Fisher) pueda avanzar en el área materno-infantil y en un pabellón de salud mental. Con los fondos del año pasado pudimos hacer cloacas y desagües pluviales. Falta mucho, siempre hay proyectos nuevos", dijo Vidal durante una conferencia de prensa.Por su parte, Michetti sostuvo que "la mayoría de los argentinos quiere que las cosas funcionen, que los impuestos vuelvan en servicios y obras. María Eugenia es una persona absolutamente consciente de eso".Luego, en el partido de Monte Hermoso, Vidal visitó el Centro Integral Materno Infantil "Evita", que brinda asistencia a 85 chicos. "El intendente (Marcos Fernández) trabaja mucho para sostener y nosotros también ayudamos desde la Provincia para mostrar que el trabajo en equipo da resultado", indicó."Tengo la tranquilidad de que con el Presidente, los intendentes, como equipo, hicimos el mejor esfuerzo. Empezó un cambio que espero que podamos profundizar en los próximos años. Y volvemos, no estamos sólo en campaña: Volvemos con obras y a trabajar", continuó.En Tres Lomas, la gobernadora recorrió una fábrica de chacinados artesanales, donde aseveró que "de nada serviría un Estado que empuje, un buen intendente, una buena gobernadora, si no hubiera familias como ésta, que hicieron este micro emprendimiento, que apostaron, que se superaron". "Ese esfuerzo también hace a la Provincia. Me da mucha emoción ver a la gente laburante, la que pelea todos los días, la que empieza desde abajo y se supera. Yo estoy con esa gente, la apoyo y me siento orgullosa de que esa gente viva en mi provincia", añadió.Finalmente, Vidal asistió a un Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué, junto al intendente local Gustavo Cocconi. "Estoy muy contenta de haber recorrido toda la Provincia, era algo que les debía a los bonaerenses. Para nosotros no hay pueblo chico: cada bonaerense, cada vecino importan, no importa si viven en una ciudad pequeña", expresó en un encuentro con la prensa.