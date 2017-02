¡DE SU COLA!

Mirá la nueva foto hot de Cande Tinelli que incendió Instagram

La hija de Marcelo Tinelli subió una postal bastante sugerente, con un mensaje: "No tengo culo, pero… una mujer con actitud puede conquistar el mundo".

No tengo culo pero.. "Una mujer con actitud puede conquistar el mundo." 🌹🔪 Una publicación compartida de Lelé 🔪 (@candelariatinelli) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 6:17 PST

Candelaria Tinelli es, lo que diríamos, una "heavy user” de las redes sociales. De hecho, la hija de Marcelo Hugo, utiliza como Twitter o Instagram para expresarse. De esta manera, la joven suele compartir imágenes de sus tatuajes en su cuerpo o muestra las producciones que realiza para promocionar su marca de ropa, Madness Clothing.En esta oportunidad, la hija del conductor de ShowMatch publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece de espaldas, luciendo una remera y una tanga. Y aunque no tiene problemas en exhibirse con poca ropa, realizó un llamativo comentario sobre su cuerpo: "No tengo culo, pero… una mujer con actitud puede conquistar el mundo".Con esta picante frase, Candelaria reconoció que su figura no es perfecta. Pero ¿qué mujer tiene un cuerpo sin imperfecciones? No existen… Más allá de que muchas famosas hacen dietas extremas o pasan por el quirófano con el objetivo de poder lucir unas curvas envidiables frente a las cámaras.Desde hace varios días, la diseñadora y empresaria ha compartido con sus seguidores un adelanto de la nueva colección de su marca de ropa, que tan bien parece irle. De hecho, ella misma es quien modela los nuevos diseños que prepararon para la próxima temporada de la marca de vestimenta.¡Mirá!