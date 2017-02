DEFINICIONES

Marco Lavagna: “Pretendo ser Jefe de Gobierno en 2019”

El principal referente porteño del massismo habló de la actualidad y adelantó cuáles serán los próximos pasos de su espacio político en la Ciudad.

En medio de una cargada agenda, el diputado Marco Lavagna recibió a Revista Qué. El principal referente porteño del massismo habló de la actualidad y adelantó cuáles serán los próximos pasos de su espacio político en la Ciudad.-¿Cómo ves al gobierno de Rodríguez Larreta?-Creo que es un gobierno que ya lleva mucho tiempo. Ya son tres mandatos consecutivos de un mismo partido político. Larreta era una pieza fundamental dentro del esquema de trabajo de la administración de Macri en la Ciudad, por lo cual creo que es necesaria una alternancia, una mirada más fresca, que observe desde otra perspectiva. Considero que los cambios son absolutamente centrales en la política y en el desarrollo de una ciudad y de un país.-¿Qué cosas quedan por hacer?-Tanto el gobierno de Macri como el de Larreta avanzaron en algunas cuestiones positivas, pero tienen asignaturas pendientes muy importantes, como temas sociales y desarrollo en Pymes. Aun hay problemas grandes que no están resueltos. El Metrobús es una buena medida, pero falta todavía una discusión de desarrollo de interconexión de la Ciudad, una discusión en el área metropolitana uniendo la provincia de Buenos Aires. Creo que en todo eso hay que avanzar.-¿Cómo está el armado del Frente Renovador en la Ciudad de cara a las elecciones legislativas?– Después de 2015, seguimos avanzando con los equipos técnicos, consolidando los espacios dentro del FR. Hoy tenemos cerca de 50 agrupaciones que están trabajando con nosotros. Estamos conversando con sectores del peronismo, del GEN, del MID, de Demócratas Cristianos, del Socialismo. Hay muchos espacios con los que empezamos a hablar. Hoy estamos trabajando en consolidar estos acuerdos, que nos dan territorialidad, pero también nos permiten trabajar de forma diferente las distintas propuestas. Después de las elecciones, lo que es indiscutible es que, en la Legislatura porteña, vas a tener un nuevo grupo de fuerza política que va a ser el FR. Luego, discutimos si van a ser 7, 8 o 5 legisladores.-¿Hay nombres dando vueltas para las elecciones?– Sí, hay muchos nombres. Lo cierto es que todavía no está definido. Estamos buscando quiénes puedan expresar, de mejor forma, esta consolidación del espacio. Y también de todos los sectores con los que podamos tener alguna alianza electoral, para que se sientan representados. El desafío va a ser representarnos tanto a nosotros como al MID, a sectores del peronismo, al GEN. Hay nombres que son más fuertes: Felipe Solá es uno de los que suenan, Aldo (Pignanelli) también. Pero depende mucho de cómo terminen siendo las elecciones. No es lo mismo que vayan unificadas a que sean desdobladas.-¿En la Legislatura también quieren ampliar?– Hoy, en la Legislatura, tenemos un representante: Javier Gentilini. Yo creo que el FR puede aspirar a una buena elección este año. No le tengo miedo a decir que podemos sacar entre 25 y 30 puntos. Es mucho, es ambicioso, pero hay que trabajar con esa hipótesis. Sobre todo, porque queremos consolidar el espacio con miras al 2019, pensando no sólo en la Jefatura de Gobierno, sino también en la elección presidencial.-¿No te parece poner muy alta la vara al hablar de un 25 % o 30 %?– Sí, yo creo que tenés que ponértela alta. Uno trabaja para tener un rendimiento alto. Yo, como mínimo, tengo que sacar el mismo resultado que sacamos en octubre de 2015. Alrededor de 15 puntos te significan unos 4 legisladores en la Ciudad, y 2 o 3 diputados nacionales. Con que hagamos la misma elección, ya va a ser un buen resultado para nosotros. Va a significar una consolidación del espacio en la Legislatura porteña y, de ahí para arriba, es todo ganancia.-¿Piensan en la Jefatura de Gobierno en 2019?– Sí, es parte del trabajo que estoy haciendo. Más allá del interés en el armado del espacio político, tengo aspiraciones a ser candidato a jefe de Gobierno en el 2019 y, desde ya, ganar, ¿no? No me voy a presentar para tratar de no ganarla. Eso le daría al espacio mayores oportunidades de llegar a la presidencia.-¿La Ciudad puede ser la llave para la elección nacional?-Si nosotros logramos armar en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza; es decir, si en las ciudades más grandes terminamos de hacer pie y pisar fuerte, yo creo que el resultado electoral puede ser sumamente favorable en el 2019 pa-ra la presidencia. Ya nos va muy bien en el norte del país. Tenemos buena llegada en el sur. Aún nos falta consolidarnos en los grandes centros. Es donde más trabajo debemos hacer para ampliarnos. Y la Ciudad de Buenos Aires es uno de los centros fundamentales en los que hay que hacer pie. Creo que eso lo vamos a lograr, vamos a poder consolidar el espacio y, de ahí, a seguir creciendo.