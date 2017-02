DE NO CREER

Famosa confesó que hace un año que no tiene sexo

Hablamos de la capocómica Carmen Barbieri que confesó que hace bastante que no hace el amor e incluso terminó sacándose el famoso chip sexual.

"Ya ni me pongo más el chip sexual porque no lo uso. Algunas malintencionadas dijeron: '¿Para qué se pone el chip si no lo usa?'. ¡Y tenían razón! Me lo saqué porque parece que el chip aleja a los hombres", confió Carmen Barbieri en una entrevista con la revista Pronto, y dio fe de su mala racha."Este verano no tuve ninguna alegría. Y durante el año pasado, tampoco. Pero no me importa, porque estoy feliz así y pongo toda la libido en el trabajo. Hago lo que me divierte y encima me pagan", justificó. Cabe recordar que llevó el chip bajo la piel de una de sus piernas. Además de generarle un mayor deseo sexual, se sentía rejuvenecida gracias a la humectación en todo el cuerpo.En los últimos meses, se la vio muy cerca de un misterioso hombre llamado Eduardo Siri, empresario del rubro automotor. Pero ella dice que son sólo buenos amigos. "Lo conocí el año pasado y fuimos varias veces a comer junto a un grupete re lindo que tenemos. Pero no pasa nada, ni un beso, nada", juró.Y Fede Bal, su hijo, está ansioso por verla en pareja nuevamente. "Federico es curioso. Cuando me ve con un hombre cerca me pregunta: '¿Le tengo que decir papá a éste?'. Hace poco vino el cocinero Christophe Krywonis a verme al teatro y él empezó con las cargadas. ¡Pobre Christophe, es sólo un amigo!", expresó.