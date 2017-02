[FOTO]

Francisco Delgado encendió Instagram con una selfie al desnudo

Orgulloso de su marcada figura, el ex Gran Hermano se animó a sacarse una selfie completamente desnudo en el espejo y lo compartió en Instagram.

Desnudo cuidado🤘 Una publicación compartida de Francisco Delgado (@frandelgadooficial) el 21 de Feb de 2017 a la(s) 4:01 PST

Aunque no estamos acostumbrados a ver a nuestros famosos favoritos protagonizando sensuales producciones de fotos, algunos no dudaron len mostrar sus maravillosas figuras. Flavio Mendoza, Nazareno Casero y Guido Suller son algunos de los famosos que nos deleitaron con sus soñados lomazos. A esta lista de hombres que se animaron al desnudo total, sorprendentemente, se sumó Francisco Dlegado.El ex participante de Gran Hermano 2015 tiene un físico privilegiado. No, su marcada figura no tiene que ver con su sus genes. El ex de Barby Silenzi sigue al pie de la letra un exigente plan de entrenamiento y se alimenta correctamente. Los resultados, claramente, están a la vista. Orgulloso de los frutos de su esfuerzo y disciplina, luego de disfrutar de una ducha, el ex hermanito se animó a sacarse una selfie completamente desnudo en el espejo del baño. Sin dudarlo demasiado, compartió la imagen de su cola a través de sus redes sociales. "Desnudo cuidado", expresó.¡Mirá!