EL SOCIO

Elecciones 2017, política y el otro gurú

Santiago Nieto, el socio de Jaime Durán Barba desembarcará en la Provincia para ponerse al frente de la campaña electoral para la alianza Cambiemos. Quién es, qué piensa y cuál es su estrategia para ganar los comicios de medio término.

Las victorias de Mauricio Macri como presidente de la Nación y María Eugenia Vidal como gobernadora de la Provincia sorprendieron a propios y extraños. Casi en su totalidad, los sondeos de opinión daban como vencedores en ambas contiendas electorales a los candidatos del peronismo. No cómodamente, pero sí con una pequeña diferencia.Si algo se aprendió de los comicios de 2015 es que los encuestas fallaron. Detrás de la hazaña estaba Jaime Durán Barba o, como muchos lo llaman, el “gurú ecuatoriano”. Con casi treinta años de experiencia, el consultor se jacta de “no haber perdido una sola elección”. Y está en lo cierto. Fue el cerebro detrás de la victoria, pero no el único cerebro. Junto a Durán Barba estuvo Santiago Nieto, su socio y mano derecha, tan artífice del triunfo de Macri como él, aunque con menor exposición mediática, al menos en nuestro país.Desde el inicio de sus carreras, Nieto y Durán Barba trabajan juntos, aunque no siempre uno al lado del otro. El primero divide sus días entre Argentina y Ecuador, donde actualmente reside inmiscuido en las elecciones de su país. Como su socio, es consultor político con más de veinte años de experiencia en campañas electorales y comunicación de gobierno. Además de en nuestro país trabajó en Brasil, México, Panamá, Estados Unidos y Guatemala. Es vicepresidente ejecutivo de Durán Barba & Asociados y director de la encuestadora Informe Confidencial. Fundó y dirige el Instituto de Estudios Sociales y de la Opinión Pública y la Casa Editorial Sente. Es profesor de la George Washington University, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Central del Ecuador; y conferencista en varias instituciones de Latinoamérica y Estados Unidos.En coautoría con su socio escribió El arte de ganar, célebre libro y biblia de los asesores políticos a la hora de meterse de lleno en las campañas electorales.“Una buena estrategia trata de que nuestro candidato actúe con la racionalidad del torero y su adversario con la furia del toro. La política es fuerza, pero, ante todo, es inteligencia. El candidato más exitoso no es el más alto y fornido, sino el que piensa y planifica mejor”, asegura en un extracto de su libro.Y añade: “Si nuestro candidato tiene la inteligencia y la serenidad necesarias para controlar sus impulsos naturales, y si el adversario es un peleador que embiste siempre que siente una herida, podemos manejar su agenda en beneficio de nuestros intereses y llevarlo a terrenos en los que sea fácil derrotarlo”.Nieto no es la sombra de Durán Barba, sino su espejo. Comparten la misma forma de vida y su visión sobre la política; una política que dejó de ser tal y se transformó con la fuerte penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad actual, que modificaron por completo el pensar y el sentir de los electores.Así como su socio, Nieto también fue llevado a la Justicia. Mientras Durán Barba fue acusado de poner en marcha una “campaña sucia” contra Daniel Filmus cuando éste se postuló como candidato a jefe de Gobierno porteño, Nieto fue denunciado penalmente por “fraude colectivo”, al revelar en 2006 una llamativa encuesta elaborada por Informe Confidencial. “La tolerancia tiene un límite, marcado por la posible intención de torcer la voluntad de los electores usando el engaño”, argumentó en su presentación el candidato ecuatoriano Jimmy Jairala, favorito en las listas.La figura de Santiago Nieto, no tan conocida actualmente debido a la preponderancia de Durán Barba, tomará en las próximas semanas mayor protagonismo en la provincia de Buenos Aires. Según pudo saber La Tecla, ambos gurús se pondrán al frente de la campaña bonaerense, la más importante a nivel nacional en cuanto a relevancia, caudal de votos y representantes a elegir. La idea de los ecuatorianos es aprovechar la alta imagen positiva de la Gobernadora y trasladarla a los candidatos de la Provincia, y, por contagio, a la del Presidente.Para ello realizaron un pormenorizado estudio de los 135 distritos, que será entregado a los intendentes de Cambiemos como guía a implementar en las elecciones venideras en cada uno de sus municipios. Por lo pronto, los alcaldes gestionan en base a seis puntos vitales: trabajar en equipo, no mentir, no negar la realidad opositora, la política como referencia principal, usar las nuevas tecnologías y escuchar.“La ausencia de medios más libres que puedan fomentar el debate político ha llevado a que se usen las redes sociales de esta manera. El acceso a los medios de comunicación tradicionales es más limitado”, manifestó Nieto en una reciente entrevista.El otro gurú ecuatoriano irrumpirá, inminentemente, en el territorio bonaerense. Sobre sus hombros pesará el desafío de lograr una nueva victoria electoral y continuar invicto. ¿Será capaz de hacerlo?