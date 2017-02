MANO A MANO CON ELLEN

La sorprendente confesión sexual de Jennifer López

En su paso por un programa de Ellen DeGeneres, la artista latina de 47 años reveló con qué cantante pasaría la noche y habló de sus romances con parejas más jóvenes.

Todo el mundo tiene fantasías con una celebrity, incluso las propias celebrities. Sí, incluso la propia Jennifer López, que es ella misma el ratoneo de muchos en todo el mundo. Así se lo ha revelado a Ellen DeGeneres en su programa, en una entrevista en la cual le tocó responder a las preguntas del juego 'A quién prefieres'.¿Harry Styles o Zac Efron?, le propuso Ellen a Jennifer. "Es gracioso porque en realidad prefiero a los dos. Es una decisión muy difícil en mi vida como para tomarla ahora mismo. Probablemente hace un par de años te hubiera dicho que Zac, pero hoy te diré que Harry", contó entre risas.Esta misma entrevista ¿sirvió también para confirmar que su supuesta relación con Drake ya no existe o nunca ha sido real? Y es que Ellen aprovechó para preguntarle si solo le gustaban los hombres más jóvenes que ella, como demuestra el largo noviazgo que mantuvo con Casper Smart, de 29 años (ella tiene 47). A lo cual ella respondió que "no salgo con hombres más jóvenes. No es que tengas que ser joven, no va de eso. Yo solo conozco a gente y, si salgo con ellos, salgo con ellos; si me gustan, me gustan. Es un tema de personalidad, no de edad", expuso.¿Quiere esto decir que no sale con hombres jóvenes o con Drake, de 30 años, en particular? Al cantante se le habría visto coqueteando recientemente con Winnie Harlow, algo que podría ser la clave de que, al igual que Jennifer, también está soltero.