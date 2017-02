INSÓLITO

Un concejal propone una pausa diaria en el trabajo para tener sexo

Per-Erik Muskos, concejal de la ciudad de sueca de Overtornea, presentó la propuesta con el objetivo de mejorar las relaciones interpersonales; ¿con compañeros de trabajo?

Los suecos deben acceder al derecho de una hora remunerada de descanso en el trabajo para ir a casa y tener relaciones sexuales con sus parejas. Así lo cree Per-Erik Muskos, un concejal de la ciudad sueca de Overtornea, quien presentó la propuesta con el objetivo de mejorar las relaciones interpersonales.Según los argumentos del concejal, las parejas no pasan juntas el tiempo suficiente, por lo que representa una necesidad poder darles tiempo libre para que disfruten de más momentos compartidos. Eso sí, sabe que es una medida difícil de implantar: "No se puede garantizar que un trabajador no se vaya a pasear en lugar de hacerlo".Por otro lado, Muskos destacó que "hay estudios que demuestran que el sexo es saludable", y, a pesar de la dificultades, no ve ninguna razón para que no salga adelante su propuesta.Tras los finlandeses y los franceses, los suecos son los europeos que menos horas trabajan con 1.685 de promedio en 2015, según un estudio del instituto de investigación económica Coe-Rexecode. Los británicos trabajaron un promedio de 1.900 horas y los alemanes 1.847 horas en el mismo año.