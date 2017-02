ELECCIONES 2017

Duhalde, la colectora peronista y Vidal cada vez más cerca

“Yo trabajo todos los días para ayudar a este Gobierno”, aseguró el ex Presidente que encabezará un acto del peronismo disidente.

Desde hace tiempo Eduardo Duhalde volvió a la vida política y pública, para dejar de lado años en el silencio y sin participación activa en el debate de ideas. Casi a la par de la victoria de Cambiemos, el ex presidente se transformó en un analista de la realidad del país y de la provincia, inclusive, en más de una oportunidad halagó a la gobernadora María Eugenia Vidal.Luego de conocerse su reaparición en la escena política bonaerense para encabezar el plenario del espacio Justicia y Dignidad Peronista (JDP), que se celebrará el próximo 4 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Duhalde redobló la apuesta.En declaraciones radiales, el ex Presidente aseguró que a pesar de los rumores no será candidato. Uno de los rumores, sostenía que el banfileño podía integrar una lista colectora que busque cosechar votos peronistas para Cambiemos. No obstante, no negó trabajar en dicho armado y sostuvo que “el peronismo no está en condiciones de ser alternativa”.Asimismo, el mismo Duhalde confirmó su simpatía con la alianza Cambiemos y subrayó: “yo trabajo todos los días para ayudar a este Gobierno”.“Hay que trabajar políticas de Estado, los políticos tiene la necesidad imperiosa de ponerse de acuerdo”, abundó e infirió que “hay que gobernar con modelos claros y no con partidismos".Cabe destacar que, JDP, sector con el cuál se mostrará Duhalde, se autoproclama en contra de la conducción del kirchnerismo y de la actual cúpula del Partido Justicialista, tanto nacional como en la provincia de Buenos Aires. "Nunca fuimos ni seremos kirchneristas, siempre combatimos y denunciamos a los corruptos, violadores de la Constitución y la Carta Orgánica partidaria", señalaron desde el espacio."Nos dan asco tantos personajes siniestros enriquecidos", manifestaron en referencia a los hombres y mujeres ligados al gobierno K, mientras que reclamaron a la justicia electoral "terminar con la impunidad”.Desde hace varios años, el sector JDP se encuentra alineado a la figura del banfileño y, su conducción será uno de los temas de debate del plenario. Así como también lo será la consolidación de candidatos propios para competir en los comicios de medio término.Por otra parte, mientras JDP reaparece en el debate, el rumor del espacio peronista de Cambiemos denominado Unión Celeste y Blanco, sigue en pie. UCyB es el nombre que ya tiene el armado de los peronista para Vidal, desde el cual confirmaron a La Tecla que la jugada tiene como meta que el exgobernador bonaerense y expresidente Eduardo Duhalde vuelva a tomar las riendas del PJ.“Duhalde quiere pelear el PJ en el 2017 para dentro del peronismo poner un candidato potable en 2019, y este tejido le viene como anillo al dedo”, afirmó la fuente consultada.Según trascendió, se llevará adelante una reunión que encabezará Jesús Cariglino, exintendente de Malvinas Argentinas y ahora estrecho colaborador del jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Federico Salvai, con los dirigentes y referentes que pretenden acercar al espacio, que aún no tiene fecha.La tesis de que Duhalde va por la conducción del PJ se empezó a leer luego de que dos protagonistas del peronismo como Alejandro Granados y Fernando Espinoza tomaron distancia en sus relaciones político-partidarias.Cabe destacar que, el nuevo acto del que participará Duhalde, será su reaparición luego de compartir la inauguración del hospital municipal de José C. Paz con María Eugenia Vidal y Mario Ishii, intendente que suena como uno de los armadores de Unión Celeste y Blanco.