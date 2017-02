CRITICAS

El pedido de Juicio político a Macri y las repercusiones

Fue presentado por quince diputados opositores, por el accionar en la condonación de deuda del Correo Argentino como excusa.

“Promover el juicio político al Sr. Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Nacional, por la responsabilidad por mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, señala el texto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y que fue acompañado por quince diputados del Frente para la Victoria.En definitiva, el cuestionamiento tiene que ver directamente con la condonación de deuda del Correo Argentino y las explicaciones que dio al respecto el ministro de Comunicación, Oscar Aguad. Al considerar que el funcionario no logró echar luz sobre el tema, el diputado Julio Solanas, elaboró el pedido que contó con el acompañamiento de 14 diputados.La medida no pasó desapercibida, y desde la provincia de Buenos Aires uno de los alfiles de Jorge Macri, intendente de Vicente López y posible candidato de Cambiemos en las próximas elecciones, criticó la medida. El diputado bonaerense, Cesar Torres acusó que a sus pares nacionales “no les importa el país, mucho menos su gente”.“Buscan el daño, la inestabilidad. Ponen palos en la rueda y boicotean cualquier posibilidad de crecimiento! Son la vieja política de la argentina”, subrayó Torres.Además, desde el mismo peronismo fue el senador Miguel Angel Pichetto quien catalogó como “extrema” a la medida y consideró que no tendrá chances de prosperar. Similar postura tomó el gobernador aliado, Juan Manuel Urtubey: "Ante el pedido de juicio político a Macri, siento la obligación de manifestar que quienes lo realizaron no representan a todo el PJ”.