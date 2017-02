PARITARIAS

La Provincia recibe a los docentes: los números están lejos y el inicio de las clases también

El Gobierno bonaerense recibirá esta tarde a los gremios docentes y presentará una oferta salarial mejorada aunque lejos de las pretensiones sindicales, que llegarán al encuentro con “preocupación” por un reciente fallo judicial que habilita al Gobierno a descontar los días de paro.

En la segunda reunión de la mesa técnica paritaria, que se desarrollará desde las 15 horas en el ministerio de Economía, el Ejecutivo presentará una propuesta que, sin mover el incremento del 18%, tendrá algunos retoques en la composición del salario que redundarán en una mejora del sueldo de bolsillo, como el pase al básico de sumas remunerativas y la modificación de parámetros de antigüedad.También el Gobierno estaría dispuesto a revisar el acuerdo del año pasado y agregar dos puntos al salario acordado para 2016 (el incremento fue del 34,6%).Sin embargo, nada de esto parece conformar a los maestros, que por lo bajo (y no tanto) ya empiezan a manifestar que si la mejora no es sustanciable las aclases no arrancarán el pròximo 6 de marzo, tal como està previsto en el calendario escolar 2017.En el día de ayer, los diferentes gremios ratificaron que reclamarán un incremento salarial de 35%, tras una reunión de dirigentes ddel Frente Gremial Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, UDA, técnicos de Amet y privados de Sadop, y de Udocba.Por caso, el jefe de Udocba, Miguel Díaz, advirtió que el reclamo de los docentes bonaerenses es "del 35%, que es la pérdida del salario del año pasado del 10% y un 25% que anuncian que va a ser la inflación de este año" y sostuvo que no se van "a mover de ese lugar".Por su parte, la presidenta de FEB, Mirta Petrocini, dijo que "ningún docente puede estar por debajo de la línea de la pobreza" y pidió "esperar a mañana (por hoy) y no hipotetizar" sobre la propuesta que el gobierno llevará a la mesa paritaria.Además, el jefe de Suteba, Roberto Baradel, el más apuntado por el Gobierno, manifestó que "queremos un trato respetuoso y un salario digno" y estimó que "todavía dan los tiempos" para poder llegar a un acuerdo salarial que destrabe el conflicto y permita iniciar las clases el 6 de marzo.